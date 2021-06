Issabela Camil advirtió a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver por bromas sobre Luis Miguel

La actriz Issabela Camil advirtió a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver que abandonaría su programa debido a las constantes bromas y referencias acerca de su romance con Luis Miguel.

Junto a Ana de la Reguera, Issabela Camil fue una de las invitadas en la emisión de este martes de Montse & Joe, programa de Unicable en el cual se habla de la vida privada, experiencias y emociones de las invitadas.

En una parte del programa, la actriz fue cuestionada su forma de ser, cuando trató de describirse, fue interrumpida por Montserrat Oliver quien preguntó si es como la muestran en la serie de Luis Miguel, provocando la risa de los espectadores y de ella misma. Camil respondió “Me voy a parar ¡eh!, me voy a parar de este sofá nuevo de lujo, me voy a parar”.

“No sé si uno se puede describir, porque luego los hijos, el esposo y los amigos te describen de otra manera, pero soy muy honesta, soy Acuario y odio las reglas [...] Soy dramática, llorona, buena amiga, miedosa en algunas cosas, me gusta la estabilidad, soy de pareja, tengo buenos hábitos”, añadió.

Antes de que terminara de hablar de ella misma, Oliver volvió a intervenir, advirtiéndole que ella seguiría molestando. “Mira, te voy a seguir fregando... conclusión, ´soy como quiero ser´”, haciendo alusión a uno de los éxitos del intérprete de Tengo Todo Excepto a Ti.

Esto provocó que la esposa de Sergio Mayer se levantara del sillón, pero Monserrat la tomó de la mano y le dijo que se sentara e insistiendo que todo era broma.

En otra parte del programa, después de que Camil habló de su hija Antonia, Yolanda Andrade volvió a tomar el tema de Luis Miguel. “¿No le has dicho: ´No te vayas a enamorar de un cantante´? La hija de Tony Starr respondió que no, y la conductora continuó su comentario: “porque vas a escuchas sus canciones donde menos te lo piensas”.

“¡Cómo ch*ngan! A la próxima me paro y me llevo a Ana, así es que ¡ya!”, comentó Issabela mientras las conductoras no paraban de reír. Yolanda siguió con el tema afirmando que el papá de Antonia es cantante.

Más adelante en el Night show, le entregaron un regalo a la actriz, el cual era un collar con una fotografía, Oliver comentó que dentro de esa pieza de joyería estaba alguien que ella quería mucho, De la Reguera siguió con las bromas pesadas hacia la otra invitada, y comentó “espero no sea la mamá de Luis Miguel”.

“Que p*ndeja”, fue el comentario de Erika, y para terminar la broma Yolanda dijo: “¿son las cenizas, no?”, provocando la risa entre las 4 mujeres y el público.

La actriz que participó en La Fea Más Bella aseguró que no ha visto nada de la bioserie de su expareja: “No he visto absolutamente nada. A ver, si lo viví para qué lo voy a ver en la tele”.

Issabela Camil está casada con el político Sergio Mayer (Foto: Instagram @issabelacamil_)

El domingo 30 de mayo finalizó la segunda temporada de Luis Miguel la Serie, la cual contó la mayoría de detalles de la vida de Luis Miguel desde su visión, esto ha provocado diversos reacciones negativas y positivas entre las personas que rodearon al cantante en ese tiempo.

La acción más polémica fue la de José Pérez, exsecretario de “El Sol”, quien podría demandar a la serie del cantante por difamación. Esto sucede después de que en la ficción se señaló a José como el responsable de un robo al cantante y del accidente que sufrió en Lima, Perú.

