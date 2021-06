Quién es el novio de Andrea Meza, la Miss Universo mexicana

El es Ryan Antonio, el novio de Andrea Meza (FOTO: Instagram/@yoryanantonio)

Andrea Meza se coronó como Miss Universo el pasado 16 de mayo, desde entonces la atención ha girado en torno a esta nueva reina de belleza mexicana, respecto a su vida personal ha revelado las cosas de manera lenta, al principio dijo que sólo estaba saliendo con Ryan Antonio, pero después confirmó su noviazgo con el influencer.

Ryan Antonio tiene 32 años y es originario de Missouri, Estados Unidos aunque actualmente reside en Naples, Florida. Ha destacado en plataformas como TikTok e Instagram, en donde tiene más de 200 mil seguidores, su contenido está en español pues él ha estudiado este idioma y promueve constantemente el aprendizaje del mismo.

“A lo lardo de mi carrera profesional he tenido varias experiencias y exposiciones a la cultura latina, ¡Y me enamoró! Comencé a tomar lecciones de español en 2019, para facilitar mi capacidad de experimentar la cultura de primera mano”, se lee en la página web del famoso personaje.

Ryan Antonio bromeando sobre no ser novio de Andrea Meza (Video: Instagram @yoryanantonio)

Al menos en sus redes sociales Ryan tiene un humor muy fresco y busca compartir con sus seguidores aspectos divertidos de su vida así como las novedades sobre su nueva relación con Andrea Meza.

Hace dos días compartió una divertida fotografía en la que exhibió a su pareja tomando un descanso en la cama, su mensaje lo escribió tanto en inglés como en español ya que entre su público hay personas que hablan dichos idiomas “What social media see/lo que la gente ve en las redes sociales VS What I see/ lo que veo”, escribió en su publicación.

Ryan y Andrea Meza en un parque (Foto /Instagram @yoryanantonio)

En la primera imagen Ryan apareció abrazando a su pareja en la banca de algún parque, aunque ambos lucen ropa deportiva, Andrea Meza está maquillada y con una postura recta, la segunda imagen corresponde a una captura de pantalla donde él está intentando reconectar a su novia durante una videollamada.

Ya en la tercera foto apareció la Miss Universo descansando en pijama, con los ojos cerrados y la cabeza caída sobre la almohada, aparentemente sin darse cuenta de que su novio la había fotografiado.

En dicha fotografía Andrea Meza comentó “Sí, sí, hago mi mejor esfuerzo, ¿de acuerdo?”. La modelo suele interactuar muy frecuentemente en las redes sociales de su novio.

Andrea Meza descansando en la cama (Foto /Instagram @yoryanantonio)

En otra de sus publicaciones de Instagram, Ryan Antonio publicó un video que originalmente creó en la plataforma TikTok, en el estaba respondiendo un comentario donde alguno de sus fans le preguntaba si realmente era novio de Andrea Meza, él bromeó diciendo que era todo mentira, pero mientras pronunciaba la frase, enfocaba a su novia como una manera de confirmar su relación discretamente.

La primera vez que Andrea Meza admitió que mantenía un noviazgo con el tiktoker fue para el matutino Venga la Alegría”: “Seré muy breve, sí tengo un novio, él está soñado ahorita porque ahorita estoy con la banda de Miss Universo, siempre me apoya en todo lo que hago y está súper contento por mí”, expresó.

En esta publicación el novio de Andrea Meza dijo que la siguiente vez el ganaría la corona (FOTO: Instagram /@yoryanantonio)

Días después de ganar el certamen Andrea Meza habló sobre su estado civil y aseguró que actualmente se encuentra soltera. Al contrario de lo que se difundió en redes sociales durante esta semana a causa de una fotografía en la que apareció vestida de novia junto al modelo Jorge Sainz.

Sin embargo, aunque ella misma explicó que todo se trató de una campaña publicitaria en la que ambos participaron hace un tiempo, Andrea también confesó que estuvo conociendo y saliendo, en un plan romántico con el famoso tiktoker, aunque en ese momento no reconoció que sí mantuvieran una relación.

Andrea Meza no admitió de forma inmediata su noviazgo con Ryan (Foto: Instagram / @andreamezamx)

Así lo reveló Andrea durante una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, en donde fue cuestionada directamente sobre su noviazgo con el originario de Misouri que hace contenido para la comunidad hispana y que se ha ganado el mote de “El gringo”.

“Esa es una pregunta muy complicada. Lo que te voy a decir es que nos conocimos a través de las redes sociales, hemos estado hablando ya por un tiempo, ya nos pudimos conocer en persona y hemos estado saliendo”, explicó Andrea ante la pregunta de Rodner Figueroa en ese momento.

