Alessandra Rosaldo reveló el rumbo que tomará su matrimonio con Eugenio Derbez

Tras los rumores sobre la situación en la que se encuentra actualmente el matrimonio entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, la artista confesó los planes que le depara próximamente la vida y cual es el papel que su esposo tendrá en ellos.

En entrevista para el programa Ventaneando, Alessandra destacó que durante todo el crecimiento profesional de Eugenio ella lo ha acompañado, por lo que en esta nueva y renovada, su pareja tendrá que ceder también.

“Yo de mil amores y voluntariamente, me he adecuado a sus horarios, proyectos, nos fuimos a Australia. Me dijo ‘se están abriendo las puertas de Hollywood, qué te parece si nos vamos a Los Ángeles’. Dije ‘órale’. Me he movido para donde él se mueve, ahora le toca a él moverse a donde me muevo yo”, remarcó.

Asimismo, la actriz confirmó nuevamente que su relación sentimental se encuentra estable y que el actual distanciamiento con Derbez se debe a hechos relacionados con la pandemia por COVID-19.

Alessandra se mostró emocionada de que Aitana la vea de vuelta en los escenarios (Foto: Instagram de Alessandra Rosaldo)

Eugenio está filmando su nueva película y está en Atlanta. Después de estar como muéganos, durante más de un año por la pandemia. Ha sido complicado, a diferencia de otras ocasiones en las que sí tiene días libres vuela para acá y pasa el fin de semana con nosotras

Rosaldo remarcó para el programa transmitido por TV Azteca que una de las mayores limitantes para poder ver a su esposo ha sido el protocolo de COVID.

“Él no puede venir para acá. Aitana regresó a la escuela y no quiero que falte. Se llama El Valet, es una comedia que les va a fascinar”, añadió.

Respecto a sus nuevos planes, Alessandra anunció su retorno a la música y añadió que le emocionaba no solo volver a los escenarios, sino también demostrarle a su hija Aitana, de 6 años, una de sus mayores pasiones.

“No sé cómo la encontró, pero puso ‘Fiesta’, la canción de Sentidos Opuestos y me la puso a todo volumen. Se pone a bailar y se la sabe perfecto. Cuando yo le pregunto ‘¿te gustaría verme cantar otra vez?’ Ella me dice ‘sí mamá, claro que sí’”, dijo Rosaldo, quien, junto a Chacho Gaytán participará en la nueva etapa del 90′s Pop Tour, con Sentidos Opuestos.

Alesandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan 15 años juntos (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

Cabe recordar que las dudas sobre la estabilidad de la relación entre Alessandra y Eugenio se dieron a partir de los notables roces que ha protagonizado la pareja durante la segunda temporada de De viaje con los Derbez.

Después de las constantes críticas de los espectadores del reality de la familia Derbez, Martha Figueroa aseguró que el fin del matrimonio que encabeza a la familia está cercano, por ello en entrevista con el programa De Primera Mano, ambos hablaron acerca de su relación y dijeron que saben que su comportamiento no le agradará a todos, pero no por ello se separarán.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, dijo Alessandra.

