“¡Seguimos juntos!”: Alessandra Rosaldo negó que esté separada de Eugenio Derbez por su reality

Alessandra Rosaldo habló sobre cómo han tomado los rumores sobre su separación (Foto: Instagram / @ederbez)

A pesar de los rumores en los que se aseguraba que el matrimonio conformado por Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estaría llegando a su fin debido a los notables roces que han protagonizados algunas escenas de De viaje con los Derbez 2, ambos actores aseguran que su relación sigue estable y no han considerado el divorcio.

Después de las constantes críticas de los espectadores del reality de la familia Derbez, Martha Figueroa aseguró que el fin del matrimonio que encabeza a la familia está cercano, por ello en entrevista con el programa De Primera Mano, ambos hablaron acerca de su relación y dijeron que saben que su comportamiento no le agradará a todos, pero no por ello se separarán.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, dijo Alessandra.

Alessandra Rosaldo desmintió su separación de Eugenio Derbez ( Video: Twitter / @DePrimeraMano)

Anteriormente, en el programa Con Permiso, Martha Figueroa aseguró que la separación de Derbez y Rosaldo está cerca porque según sus fuentes “ya no se soportan”. En la primera temporada del reality, la periodista también declaró que, según el comportamiento de Aislinn y su entonces esposo Mauricio Ochmann, se divorciarían, y así lo hicieron.

La hija mayor de Derbez compartió que decidió finalizar su relación con el padre de su hija porque se dieron cuenta de que estaban pensando en seguir caminos diferentes, que simplemente no coincidían en la forma de pensar y era mejor terminar todo en cuanto comenzaron los roces.

La intérprete de Corazón de papel compartió que gracias a la primera temporada de De viaje con los Derbez, la familia completa se dio cuenta de que existían muchos pequeños problemas que terminaron por explotar, pero gracias a ellos cada uno aprendió algo nuevo de sí mismos y de los demás.

Rosaldo aseguró que cada integrante de la familia está aprendiendo algo nuevo gracias al reality (Foto: Instagram @vadhird)

“Sí me di cuenta de que no estaba yo dejando a Eugenio ser el padre que es, de que estaba yo interfiriendo entre la relación entre ellos dos (Aitana y Eugenio). Todo bien en la relación (entre ella y su esposo), pero es una relación absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar. Somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien”, declaró Rosaldo.

Hace casi nueve años Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo unieron sus vidas ante el altar del Templo de Regina Coeli, en la Ciudad de México. El noviazgo comenzó hace 15 años y aunque tuvo sus altibajos, llegaron al altar en el verano del 2012.

Aunque ambos han dado detalles de su relación, es la cantante quien ha abierto su corazón para confesar el profundo amor que tiene por su compañero de vida y padre de su única hija Aitana. En su canal de YouTube respondió 100 preguntas de sus seguidores, habló de cómo fue que se enamoró del cómico.

“De entrada es un hombre al que admiro muchísimo, que ya lo admiraba antes de conocerlo y cuando lo conocí pues todavía más. Me enamoró su sentido del humor, me enamoró la forma en la que me hizo reír desde el primer momento, cómo me trató, me enamoró que es un creador de momentos inolvidables y de escenas inolvidables y que cada momento que pasábamos juntos era mágico”, explicó la intérprete de Eternamente.

