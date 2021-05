La razón por la que Vadhir Derbez quedó fuera del reality familiar

Hoy jueves se entrenaron los primeros cuatro episodios de la serie de los Derbez (Foto: Instagram / @deviajeconlosderbez)

Este jueves terminó la espera y llegaron los primeros cuatro episodios de la segunda temporada del reality De Viaje con los Derbez, donde, de acuerdo a los avances mostrados, veremos a la familia en nuevas aventuras, contando nuevas anécdotas y sabremos quiénes son los ausentes en esta entrega.

Lo que ya se sabía desde que anunció la segunda parte de su serie fue que Mauricio Ochmann no iba a participar, debido a su seperación de Aislinn Derbez. Kailani, la hija de la expareja, tampoco participó, ya que no tiene la edad suficiente, pero en el primer episodio nos enteramos de la ausencia de otro integrante de la familia.

Vadhir Derbez quedó fuera del reality debido a que dio positivo a una prueba de COVID-19 después de realizar un viaje. “¿Salió positivo?“, preguntó el comediante mexicano, las productoras ejecutivas de la serie confirmaron el resultado que arrojó el test por coronavirus.

Con esta foto comenzaron a hacer la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez (Foto: Instagram @vadhird)

El hijo de Derbez debe hacerse pruebas cada cinco días y mantenerse en cuarentena durante catorce días. “Estoy en shock, estoy sorprendido. Es una lástima que no nos va a poder acompañar”, comentó el comediante mexicano.

La noticia preocupó a la familia, ya que esto sucedió tres días antes de comenzar su nueva aventura en un camper para recorrer las principales zonas rurales de Estados Unidos. La reacción de Eugenio y de su hijo Vadhir soresalió en la videollamada con las productoras.

En una reunión virtual entre toda la familia, Vadhir aseguró que estaba consternado y no tuvo réplica ante el regaño de su papá, quien lo regañó por no respetar el aislamiento ni las reglas sanitarias.

Vadhir Derbez es fruto de la relación entre Silvana Prince y Eugenio Derbez (Foto: Instagram/vadhird)

“No está padre, quedamos de hacer este viaje y quedamos en cuidarnos todos, y tú no te cuidaste, mientras todos estábamos aislados, tú estabas en fiestas y en la playa, en la pachanga, menos donde debías estar. Se lo dije a Ale: ´si realmente el Covid existe, no hay manera de que no lo pesque, y dicho y hecho”, dijo el protagonista de Cómo ser un Latin Lover.

Alessandra Rosaldo, le preguntó a su hijastro cómo se sentía “no me quería levantar de la cama, sabes, no tenía ganas de hacer nada”, declaró Vadhir. Eduardo Derbez, rompió la tensión de la plática con una broma respecto al comentario de su medio hermano: “ya tienes covid desde hace varios años”. provocando la risa entre toda la familia.

La famosa familia disfrutó de un paseo mucho más “íntimo” por los parques nacionales del noroeste de Estados Unidos (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Tras concluir la primer temporada la pareja del reconocido actor Eugenio Derbez explicó a Efe que “Fue complicado ponernos de acuerdo porque después de la primera temporada, la mitad de la familia dijo, ‘yo nunca más’, y la otra mitad dijimos ‘yo sí le entro’. Fue difícil lograr que todos dijeran ‘va’”.

“Tuvimos que hacer una lista de las cosas que nos molestaron mucho y decir bueno, vamos, pero esto se cambia, esto se quita, tenemos que tener cuidado con esto. Cada quien hizo su lista y lo pulimos para la segunda temporada”, contestó Eugenio, el jefe de la familia.

El viaje se realizó en plena pandemia y se llevaron a cabo todas las medidas de salud y de prevención necesarias. Fue precisamente la situación mundial lo que orilló a la familia a viajar vía terrestre a espacios poco poblados, situación contraria a la primer travesía.

En su segunda temporada, “De viaje con los Derbez” incluye siete episodios de poco más de media hora, que muestran a la familia en lugares como el puente Perrine Bridge en Twin Falls, Idaho (uno de los más altos en Estados Unidos), el Parque Nacional Yellowstone, el Parque Nacional Glacier en Montana y otros lugares para acampar con vistas espectaculares.

SEGUIR LEYENDO: