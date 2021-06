“No tiene que ver con dinero”: Rosie Rivera aceptó rencillas con Chiquis

Fotos: Instagram @chiquis/@rosierivera

Rosie Rivera está en medio del ojo del huracán desde que decidió abandonar las riendas del emporio Jenni Rivera Enterprises y se impulsó una aditoría en su contra para conocer el estado real de la empresa que manejó por más de ocho años, pero más allá de una investigación para encontrar malos manejos, se sabe que sólo se busca dejar las cuentas claras ante los hijos de “La Diva de la Banda”.

La revista TVyNovelas publicó esta semana que “Chiquis” Rivera impulsó una revisión para conocer el estado de las ganancias millonarias que se han generado desde la muerte de su madre en 2012, cuando su fortuna era de USD 25 millones.

La misma Rosie ha dado la cara ante el escándalo y aceptó la existencia de la auditoría como una cuestión natural para la transición dentro de la empresa, así como unos ligeros conflictos dentro de su familia pero por cuestiones ajenas a las monetarias.

“Una auditoria quiere decir que los beneficiarios quieren saber cómo se está manejando su dinero porque el dinero es de ellos, siempre lo fue y siempre lo será, es tan común que desde que empecé esta asignación ya lo sabíamos, no es una sorpresa. Incluso, no es la primera”, detalló en un en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram.

(Foto: Instagram / @rosierivera)

Añadió que no teme a la intervención de sus sobrinos y mucho menos a los trabajos que ha hecho desde que su hermana Jenni le confió el manejo del dinero que hizo para sus hijos.

Pero para dejar más clara la situación, la también cantante se ha sincerado con los medios de comunicación para descartar la idea de que “Chiquis” Rivera esté detrás de la auditoría, hablar del verdadero interesado en conocer más sobre su desarrollo al frente de Jenni Rivera Enterprises y hasta recordó que sí existen algunas diferencias al interior de su familia.

Rosie aclaró que Johnny Lopez es quien promovió la auditoría a su administración, aunque sí ha tenido conversaciones con su sobrina sobre el proceso para dejar la empresa en completo orden.

“La auditoría viene de Johnny, es algo normal y es muy inteligente y en tiempo, porque cuando eres cajera hay un cierre de caja y como yo expresé que me quiero ir y se llegó el momento, pues es el tiempo perfecto para cerrar caja para que la nueva persona empiece con todo claro y yo termine con todo claro”, dijo en entrevista con De Primera Mano.

“Esta es la segunda (auditoría en la empresa), pero es más extensiva, más detallada y es normal... que yo sepa no es de ‘desconfío porque gastas mucho dinero’ y aunque lo pensaran todo va a salir a la luz”, explicó este proceso contable.

(Foto: @rosierivera, @jennirivera/Instagram)

Deslindó a su sobrina del impulso que tomó esta nueva polémica. “La carta no vino de parte Chiquis. Si hay una molestia entre nosotros no tiene nada que ver con dinero, son otras cosas de mujeres, son cosas pequeñas y de mi familia”, aclaró.

Sobre los conflictos con su sobrina, destacó que se resolverán en algún momento porque son familia: “Sé que un día vamos a estar bien, lo sé porque es mi anhelo y el de ella”.

Rosie también habló de las diferencias que puede tener con su sobrina mayor en el programa hoy Día de Telemundo, donde fue franca para despejar los rumores de un distanciamiento mayor.

“Nos molestamos por otras cosas... no nos seguimos en las redes (sociales), es por otras razones pero sí hemos sido una familia unida, pero a la vez una familia muy normal que a veces nos molestamos y a veces somos impulsivos”, explicó.

“Tristemente es algo que a mí se me hace pequeño, tal vez fue mucho más grande de lo que es y se me hace súper triste. Yo amo a mi hermana y por lo tanto amo a sus hijos, y son esas cositas que te molestan un día, que sin querer las haces súper grandes y dices ‘no valió la pena’. Pero ahora cómo se arregla algo que sigue creciendo y no tiene nada que ver con la auditoría”, se sinceró sobre los problemas con su sobrina.

SEGUIR LEYENDO: