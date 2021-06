La fallida disculpa de El Chapo de Sinaloa tras criticar a Chiquis Rivera por enseñar los glúteos

El Chapo de Sinaloa criticó en días pasados a la cantante; ahora aseguró no saber que se trataba de ella (Foto: Instagram/@elchapo_oficial)

Hace unos días, Chiquis Rivera encendió las redes sociales con un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde para promocionar una crema exfoliante que ayuda al tratamiento de la celulitis, apareció mostrando sus glúteos en un breve bikini.

La hija de Jenni Rivera movió la cadera en una pose de espaldas para hacerle publicidad a la crema cosmética, hecho que causó comentarios encontrados entre el público, pues pese a que la cantante recibió halagos, también fue señalada por algunos usuarios “por exhibicionista”.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mí formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no, también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’”, escribió en el mencionado video la intérprete de Jolene.

Chiquis Rivera presumió su trasero sin celulitis y desató la polémica (Video: Instagram/@chiquis)

Tal post en Instagram molestó también al cantante de regional mexicano conocido como El Chapo de Sinaloa, quien en la misma red social aprovechó para abordar la situación, asegurando que se trataba de una cuestión “de vergüenza ajena”. Así lo escribió:

“No puedo resistirme a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñado el culo. ¿Será que tiene una cara horrible? Qué pena y vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”, escribió el también actor en reacción a la publicación de Chiquis.

Pero luego de recibir críticas por haber hecho gala de una presunta actitud machista y haber sido agresivo contra la descendiente de la controvertida dinastía Rivera, el famoso se disculpó con el público a través de una transmisión en vivo en la misma red social:

El Chapo de Sinaloa culpó a los medios de comunicación por difundir este tipo de contenidos (Foto: Instagram/@elchapo_oficial)

“En ese momento cuando hice screenshot a una foto que en ese momento me llamó la atención como hombre porque me encantan las mujeres. Cuando se trata de mirar algo que está al extremo se me salió comentar algo. Quiero pedir disculpas por un par de frases que utilicé, que como ser humano las puedo utilizar, pero ante el público y el mundo no me vi muy bien”, expresó.

Y es que El Chapo de Sinaloa argumentó a su favor que no sabía que la mujer del controvertido video se trataba de Chiquis Rivera, y por el contrario, culpó a los medios de comunicación por difundir este tipo de contenidos.

“Yo no me estaba refiriendo exactamente a esta maravillosa chiquilla, que adoro y me encanta, que soy fan. Estaba expresándome más sobre los medios, y no generalizo, hasta dónde se puede exhibir la mujer. Me han dicho que soy un poco hombre, que no soy caballero. Yo siempre he dicho que para que haya caballeros debe haber damas. Para que se les respete hay que respetar”

Pese a la disculpa de El Chapo, el intérprete fue señalad por estigmatizar a las mujeres que se sienten libres de expresar su sensualidad (Foto: Instagram/@elchapo_oficial)

Sin embargo, las palabras del intérprete de 56 años originario de Badiraguato fueron recibidas con resquemor por los usuarios, quienes expresaron en perfiles que retomaron la grabación, que el cantante de banda en lugar de ofrecer una disculpa a la ex de Lorenzo Méndez nuevamente cayó en un ataque.

“A mí me importa un comino lo que haga la gente. Las mujeres síganse exhibiendo, las que así les funciona, las que se pueden vender de esa manera síganse desvistiendo y enseñando lo que quieran, que yo voy a disfrutar bastante de ese comportamiento porque, repito, amo a las mujeres”, añadió.

“Caí en la trampa de unos glúteos hermosos y que dejé fluir mis emociones en ese momento. No supe de quién era, simplemente los consumí, los hice parte de mí porque lo subí a mi muro y expresé ciertas cosas”

Por último el cantante de temas como Le hace falta un beso y Si te agarran las ganas, recalcó que su intención no era ofender a nadie, sin embargo, aseguró que la gran mayoría de los comentarios que recibió coinciden con él y piensan igual.

