“No tengo miedo”: Rosie Rivera rompió el silencio sobre la supuesta investigación interna de Chiquis por la herencia

Rosie Rivera, hermana y albacea de Jenni Rivera, confirmó que se está llevando a cabo una auditoria a Jenni Rivera Enterprises (JRE), la cual supuestamente habría sido solicitada por su sobrina Chiquis Rivera tras su renuncia como CEO y albacea de la fortuna de la cantante, por lo que dijo no tener miedo.

La revista TV y Novelas publicó que Chiquis Rivera, hija de la “Diva de la banda”, mandó a hacer una auditoria a sus tíos Rosie Rivera y Juan Rivera con el fin de conocer cuál es el estado actual de la empresa y dinero que dejó su mamá, en especial, por la inesperada renuncia de su tía a su puesto como albacea y CEO JRE.

Al respecto, Rosie Rivera hizo un en vivo a través de sus redes sociales, en donde explicó que la verdadera razón de la auditoria se debe a que los dueños, que en este caso son los cinco hijos de la interprete, quieren saber el estado monetario de la empresa. En detalle, la hermana de Jenni Rivera dijo que no es la primera, pues hace algún tiempo uno de ellos la solicitó.

“Una auditoria quiere decir que los beneficiarios quieren saber cómo se está manejando su dinero porque el dinero es de ellos, siempre lo fue y siempre lo será, es tan común que desde que empecé esta asignación ya lo sabíamos, no es una sorpresa. Incluso, no es la primera”, explicó en el video retomado de @chicapicos2.

Rosie contó que las auditorias son normales en cualquier empresa porque son un medio para conocer cómo se ha llevado su funcionamiento. Declaró que no había querido hacerlo público porque sabe mantener su vida en privado no porque tenga miedo de que los resultados salgan en su contra. También dijo que desde la repentina muerte de la “Diva”, sus abogados han estado supervisando el manejo de su fortuna en cada una de sus áreas.

“A mí el dar cuentas no me da miedo ni a mi esposo ni a la escuela ni en el trabajo. Soy una persona que los límites la apoyan (...) yo no estoy escondiéndome de nada, la que no debe no teme, incluso esta auditoria puede apoyarme, apoyar a todos”, declaró.

Rosie Rivera dijo no tener miedo a lo que resulte en la auditoria (Foto: Instagram / @rosierivera)

La empresaria de 39 años recordó cuando su hermana le propuso que fuera su albacea en caso de que lo necesitara a lo que ambas bromearon porque no pensaron que fuera necesario. A su vez, Rosie comentó que la auditoria no debería llamar tanto la atención porque es algo común y que arremetió en contra de los medios de comunicación que sólo tergiversan los datos con un fin dramático.

“No hay interesante hasta que es una líder, hasta que es alguien de influencia y especialmente porque soy una mujer de Dios, así es donde se vuelve interesante porque mi hermana es una mujer sumamente importante, porque sus hijos son sumamente importantes pero en realidad le están agregando el drama”, dijo

Por ello, Rosie solicitó que los medios no se acerquen a entrevistarla en el aeropuerto porque no va a responder preguntas sobre ningún tema. Aseguró que está abierta a la posibilidad de tener una plática con un reportero siempre y cuando lo soliciten a su mánager y sea uno a uno.

La hermana de la "Diva de la banda" pidió que los medios de comunicación no la hostiguen en el aeropuerto

En su Live, Rosie dijo que está feliz con el trabajo que ha hecho en memoria de Jenni y con el apoyo que le ha dado a sus sobrinos. Explicó que decidió dejar su cargo porque es un buen momento y se encargará de preparar a la próxima persona por alrededor de un año con el fin de que todo siga como hasta ahora.

