Así vive Lorenzo Méndez su divorcio: “Chiquis es cosa del pasado”

Lorenzo Méndez ha decidido refugiarse en la creación de nueva música (Foto: Instagram/@lorenzomendez7)

Lorenzo Méndez se encuentra en la Ciudad de México promocionando su nuevo sencillo, y en medio de su encuentro con los medios, el ex de Chiquis Rivera aseguró que ha enfrentado su rompimiento matrimonial poniéndose a trabajar.

“Pues trabajando hermano, estamos trabajando varios temas, nos está yendo bastante bien, con el sencillo El dinero viene y va, y estamos agradecidos con Dios, con Horacio Palencia, por regalarnos este tema. Hay que ser positivos siempre”, contó a los reporteros que lo aguardaban a las afueras de Televisa.

Al ser cuestionado sobre su divorcio con la intérprete de Jolene, el vocalista destacó: “Bien, divorciados. De Chiquis yo creo que ya platiqué bastante, ella ya es un tema pasado, le deseo lo mejor, ya está viendo lo del divorcio y ya nada más esperamos a que se concrete”, expresó el intérprete quien hace poco más de seis meses se separó de la hija de Jenni Rivera.

Chiquis Rivera ha asegurado que falta que Lorenzo complete su documentación para que el divorcio continúe su curso (Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw)

Y es que sobre los motivos que ambos tuvieron para dar por terminado de su matrimonio, Méndez simplemente destacó que “No fuimos compatibles, simple y sencillamente, yo creo que así nomás quedó”.

Lorenzo volvió a recalcar que no tiene tiempo para romances, además bromeó respecto a que “pasa sus noches con chicas malas”: “La verdad estoy muy ocupado, bendito sea Dios tengo mucho trabajo, la gira está llena y mi tiempo libre lo estoy compartiendo con mi hija, con mi mamá y haciendo música”.

Sobre los “arrumacos y dormir calientito”, el cantante dijo: “Bueno, para eso hay chicas malas también para eso. No, no se crean, la nota de mañana “Lorenzo contrata prostitutas”, no, no sea crean. Nada de pago por evento. Yo solo me meto en cosas, me doy calor solito”, dijo entre risas a modo de broma.

Simplemente "no fueron compatibles", es la última versión de Lorenzo sobre la causa del divorcio (Foto: Instagram)

“Ya cuando conozca ahí una parejita la voy a presentar con los juguetes, tipo 50 Shades of Grey. Yo en la vida me vuelvo a casar, no tengo planes de estar casado, me estoy enfocado en mi carrera, en mi hija. No me quedó mal sabor de boca (del matrimonio), no tengo tiempo para…apenas por Facetime pero no se siente igual”, reveló el ex vocalista de La original Banda el Limón.

Luego de un largo proceso para ponerle fin al matrimonio que todavía lo une a “Chiquis”, la cantante dio recientemene más detalles de su divorcio.

La cantante de regional mexicano fue captada a principios de mayo el aeropuerto de Los Ángeles, lugar en el que las cámaras de El Gordo y la Flaca aprovecharon para preguntarle no sólo por su nueva figura, sino también por su ex pareja.

Lorenzo Mendez llora la partida de "Chiquis" Rivera tras la separación oficial (Foto: Instagram @lorenzomendez7)

Relación de la que contó al programa “el divorcio ya casi, ya casi (está)”, sin embargo explicó que para avanzar con el proceso aún debe esperar a su ex pareja. Pues agregó “estoy esperando que él conteste”, dijo mientras se alejaba de la prensa.

Anteriormente Janney Marín, nombre real de la cantante, había comentado al mismo programa lo mal que se encontraba por su entonces reciente separación: “Es desafortunado, es triste. Algo que yo no quería, es algo que estoy viviendo, es algo que está ocurriendo y tengo que lidiar con eso... pero es muy difícil y no se lo deseo a nadie”

Por su parte, Lorenzo Méndez declaró a Hoy que no hay problemas en su proceso de divorcio: “Amor hay, siempre va a haber amor, bueno de parte mía siempre habrá amor. No es un divorcio feo que estemos peleando cosas ni nada, simple y sencillamente por el amor que nos tenemos es la ruta que nos llevó la vida y no pasa nada”, contó hace días.

SEGUIR LEYENDO: