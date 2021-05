“Quieren llamar la atención enseñando el cul*”: horrendos ataques del “Chapo” de Sinaloa a Chiquis Rivera por su explícito video en Instagram

(Foto: Chiquis Rivera / Instagram)

“Chiquis” Rivera está en su mejor momento y no duda en presumir sus logros en la música, negocios y en su figura renovada a través de redes sociales, donde desató una infinidad de reacciones por publicar un video de su trasero sin celulitis.

Janney Marín, nombre real de la hija mayor de Jenni Rivera, compartió un clip del sensual movimiento de sus glúteos perfeccionados gracias al uso constante de la crema de que recién lanzó al mercado: “Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mí formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no, también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’”.

A pesar de que el post fue hecho para promocionar el nuevo producto de su marca, provocó más de un pronunciamiento entre los que destacan los de sus fanáticos, Lorenzo Méndez, Helen Ochoa, Nicolas Vallejo-Nagera y el cantante Ernesto Pérez, mejor conocido como “El Chapo de Sinaloa”.

Fue justamente el intérprete de música regional mexicano quien se fue con todo contra la cantante de Anímate y verás o Me vale, y es que se quejó de publicar este tipo de contenidos que, según él, denigran a la mujer al presumir los glúteos y no las piernas para promocionar su crema.

“No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñan el cul*. ¿Será que tienen una cara horrible? ¡Qué pena cabr*n, pena ajena! ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”, escribió el cantante en Instagram, donde pronto fue atacado por su postura ante la publicación viral de Chiquis Rivera.

Por este pronunciamiento fue atacado en la red social, en la que argumentó que su colega pudo usar un video de sus piernas e incluso utilizó un ejemplo que volvió a abrir el debate sobre el respeto hacia las mujeres.

“¡¡¡Yo uso viagra, por ejemplo!!! ¿o sea tendré que tomarme una foto y subirla para que todo mundo mire que funciona? No ma*n”, agregó el cantante de 56 años.

Una de las primeras en defender a su amiga “Chiquis” Rivera fue la cantante Helen Ochoa, quien lanzó un fuerte mensaje de empoderamiento femenino a través de sus historias de Instagram, en las que acusó al “El Chapo de Sinaloa” de tener una “mente retrógrada y misógina” y de “doble moral”, por lo que recordó que la industria del regional mexicano es muy complicada para las mujeres, precisamente por este y otros comentarios en su contra.

“No es posible que existan aún mentes retrógradas. Las redes sociales son una libre expresión, no entiendo de qué se asustan si vivimos en un mundo ‘en el que no enseña no vende’. Todos y digo todos, tenemos la libertad de expresar o mostrar en nuestras redes lo que nos parezca lo más adecuado. Sea bueno o malo”, comentó en su post.

“Es bien sabido que dentro del regional mexicano nos cuesta sobresalir dentro de este género porque nos catalogan ¡¡¡Siempre!!! ¿Cuántos artistas se han equivocado, pero no se les señala con el dedo por el simple hecho de ser hombres”, mencionó.

Aprovechó para reconocer a todas las mujeres que destacan en cualquier ámbito de su trabajo y concluyó: “Yo aplaudo a las mujeres aguerridas que salen adelante con su trabajo (mostrando o no mostrando) y los hombres de mentes abiertas que simplemente entienden que ya no hay mujeres sumisas. El respeto se gana con respeto, no con la vestimenta”.

Uno más que se pronunció fue el ex marido de “Chiquis” Rivera, quien escribió un críptico mensaje en Twitter que para muchos fue tomado como una indirecta hacia el polémico video.

Lorenzo Méndez escribió: “Cada quien promueve su changarro”. Mientras que el empresario Nicolas Vallejo-Nagera, mejor conocido como “Colate” y ex pareja de Paulina Rubio, expresó “yo las voy a comprar”, aunque no definió a qué se refería.

Esta nueva polémica surgió justo después de que la hija de Jenni Rivera fuera duramente criticada por recomendar ingerir agua con limón para afinar su figura, lo que incluso llevó a más de uno a pensar que se sometió a una liposucción.

