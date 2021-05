Joe Lara, el actor que interpretó a “Tarzán”, murió en un accidente aéreo

Murió Joe Lara en un accidente aéreo (The Grosby Group)

El actor Joe Lara, conocido por protagonizar la serie televisiva “Tarzán:The Epic Adventures”, murió en un accidente aéreo junto a su esposa y otros cinco pasajeros que viajaban en un avión privado que se estrelló en Tennessee, Estados Unidos.

Según informó el sitio TMZ, el hecho ocurrió durante las ultimas horas, cuando la pequeña avioneta en la que viajaba el artista de 58 años, su esposa y unos amigos, despegó desde el aeropuerto de Smyrna, en las afueras de Nashville, en dirección hacia Florida y, por causas que se investigan, la aeronave se estrelló cayó en el lago Percy Priest a poco de despegar.

Smyrna está a unos 32 kilómetros al sudeste de Nashville. El lago Percy Priest es un embalse creado por la Represa J. Percy Priest y es un lugar frecuentado para pesca y navegación.

De acuerdo a lo consignado por el medio, a raíz del impacto los siete ocupantes de la aeronave resultaron muertos. Personal de bomberos y la policía se encuentran trabajando en el lugar del accidente, a fin de esclarecer las causas del trágico hecho.

En horas de este domingo, las autoridades del condado dieron a conocer las identidades de las víctimas fatales: Brandon Hannah, Gwen S. Lara, William J. Lara, David L. Martin, Jennifer J. Martin, Jessica Walters y Jonathan Walters, todos de Brentwood, Tennessee.

La Administración Federal de Aviación reportó que la Cessna C501 partió del aeropuerto Smyrna Rutherford con rumbo al Aeropuerto de Palm Beach cuando se estrelló el sábado por la mañana. Las autoridades no han dado el número de matrícula del avión.

El actor saltó a la fama a mediados de los años 90, cuando protagonizó la serie “Tarzán: Las aventuras épicas”, que se emitió por una temporada entre 1996 y 1997 y que se grababa en Sudáfrica, la cual más tarde fue llevada a la pantalla grande.

Joe Lara en 1996 (Photo by Barry King/Alamy Stock Photo)

Nacido el 2 de octubre de 1962 en San Diego, California como William Joseph Lara, el actor había empezado su carrera como modelo hasta que fue elegido para protagonizar la película televisiva “Tarzan en Manhattan”, estrenada en 1989 por la cadena CBS.

También había trabajado en otros proyectos como “Steel Frontier”, “Sunset Heat”, “Gunsmoke: The Last Apache”, “American Cyborg: Steel Warrior”, “The Magnificent Seven”, “Baywatch” y “Tropical Heat”. Tocaba la guitarra y publicó un álbum, “Joe Lara: The Cry of Freedom”, en 2009.

Joe Lara con su esposa (@joelaraofficial)

Lara se casó con Gwen Shamblin en 2018, quien era famosa por fundar la Iglesia Remnant Fellowship Church en Brentwood en 1999 y escribió un libro de dietas basado en la fe.

La pareja tenía tres hijos, de acuerdo a TMZ.

Las autoridades de Tennessee están en plena investigación para determinar los motivos del accidente del avión que se dirigía hacia el aeropuerto de Palm Beach en Florida.

