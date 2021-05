Acapulco Shore 8: así fue el casting de la polémica Jacky

Jacky dijo no estar operada (Foto: Youtube MTVLA)

La octava temporada de Acapulco Shore ha estado llena de sorpresas, desde una lujosa mansión con su propio antro hasta la llegada de muchos nuevos personajes y, por supuesto, nuevas peleas. Sin embargo, una de las integrantes que más ha dado de qué hablar -no sólo entre los participantes del show, sino hasta en los espectadores- ha sido Jacky.

Ya sea por su fuerte personalidad o porque “intenta copiarle a Mane”, la joven de al menos 25 años -quien en su presentación del programa dijo tener 23- no ha dejado pasar la oportunidad, ni en un sólo capítulo, de demostrar que ella llegó al programa transmitido por MTV para ser recordada.

Así, recientemente, el canal de dicha televisora dio a conocer el casting que hizo Jacky para poder ser parte de la familia shore (aunque hasta el momento no sea muy aceptada por todos).

“Tengo bonito cuerpo, tengo bonita cara, mi cabello pues igual está precioso, tengo una forma de ser perfecta y pues ya: ser más perra que ellas”, dijo la joven, quien también ya era conocida por participar en el programa de Enamorándonos transmitido por TV Azteca.

La originaria de Guadalajara contó que vivió muchos años en la Ciudad de México, pero como su familia actualmente reside en Querétaro, ella también se encuentra ahí.

En el 'Team Tendo' piensan que Jey se está enamorando de Jacky (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

“Mi infancia fue muy tranquila, muy estricta y mi adolescencia me llevó a los excesos [...] era mi cumpleaños y mi mamá dos días después me dijo: “tienes trabajo en Cancún en el gobierno, consigue donde vivir” y yo así de ¿qué?, quién dijo que yo me quiero ir a Cancún a trabajar aparte”, destacó Jacky Ramírez.

Asimismo, contó que el motivo por el que su mamá tomó la decisión de mandarla lejos fue porque ella se la pasaba de fiesta y “no hacía nada”. Fue así que Jacky se dirigió sola a otro estado, estuvo trabajando un tiempo allá y estudió, pero no terminó la carrera.

“Aquí en México estudié turismo y sí la terminé, pero pues dije “no voy a vivir de eso”. Allá intenté estudiar psicología, pero tampoco iba a vivir de eso y dije “estoy loca, con esto voy a quedar más loca y bye”, dejé la universidad. No le dije a mi mamá como hasta los tres meses porque ella me mandaba dinero para pagar la escuela”, dijo.

También recordó que el dinero que le enviaba su mamá lo utilizaba para la renta, porque había renunciado a su trabajo porque no le gustaba ser “godín” y posteriormente conoció a un señor que le ofreció trabajo como gerente y le dio casa con alberca, choferes y otras comodidades.

Se convirtió como en mi sugar y si me salgo con la mía digo como “A huevo lo logré”, porque de verdad siempre lo logro. De que quiero andar con equis güey y tiene vieja. Y yo ni siquiera le digo como “déjala, pero ahí poco a poquito paso y termino yéndome a la playa, siempre me los llevo a la playa y me dice “¿Quieres ser mi novia? ahí digo como “era lo que quería, pero no, no quiero ser tu novia”

Jacky ha sido catalogada como la copia de Mane (Foto: Instagram / @jackyoficial_)

Además, recalcó muy segura que en caso de que la eligieran para el programa televisivo, en el momento que llegara a la casa los demás se sentirían menos. Pues ella tenía el efecto en las mujeres de que, sin importar lo bonitas que fueran, solían sentirse intimidadas con su presencia.

“Hay veces que hasta yo me asombro como de mi alcance, porque digo como: “no, no creo” y sólo dejo fluir mi forma de ser”, externó.

Jacky también dijo que no era malacopa aunque sus conocidos solían decirle que sí lo era, pero destacó que dependía mucho de con quién iba de fiesta. Ahondó en que ella no tenía ningún tipo de operación estética.

“La verdad que soy afortunada, tengo pompis, tengo bubis, no son las más grandes ni las más firmes del mundo pero tengo buen cuerpo 100% natural, no me siento mal [...] creo que eso marca una diferencia con los shores, no van a querer llevar a una novia que parece teibolera a su casa” concluyó.

Cabe recordar que, tras ser seleccionada como parte del nuevo elenco, Jacky se ha convertido principalmente en el fastidio de Nacha e Isa, al punto de que en uno de los últimos capítulos ya hubo golpes de por medio.

