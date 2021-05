Aislinn Derbez abandonó “De viaje con los Derbez” en medio de las grabaciones

Durante la segunda temporada de "De viaje con los Derbez", Aislinn Derbez reveló por qué dejó el reality en medio de las grabaciones (Foto: Instagram @AislinnDerbez)

Mucho ha cambiado para Aislinn Derbez desde que se estrenó la primera temporada del reality De viaje con los Derbez. En la primera entrega, la intérprete mexicana estuvo a lado de su entonces pareja, Mauricio Ochmann, y con la hija de ambos, Kailani, pero ninguno de los participó en la segunda entrega de la producción de Amazon Prime Video.

Otra característica que imperó para la primera parte del programa protagonizado por la dinastía Derbez es que Aislinn estuvo presente durante toda la temporada, algo que no se repetirá para esta segunda entrega. Así lo dio a conocer la artista durante uno de los episodios estrenados el pasado 26 de mayo, en donde aseguró que extrañaba a su hija, quien no pudo estar presente en el recorrido que hizo la familia debido a su corta edad.

“Estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá. Me quedan solamente dos días de vacaciones aquí, así que los quiero aprovechar al máximo”, aseguró.

Este sentimiento motivó a Aislinn a abandonar las grabaciones en un punto de la temporada, por lo que convivió poco tiempo con su hermano Vadhir, quien no se integró desde el inicio del recorrido debido a que tuvo un contagio de COVID-19: “Hoy es mi última tarde en este lugar hermoso y ya mañana me voy de regreso a Los Ángeles a ver a Kailani”, dijo la artista.

Aislinn Derbez junto con su hija en un parque temático de Disney (Foto: Instagram @sarahkohan)

“Me muero de ganas de ver a Kai, no puedo esperar a abrazarla, darle besos, escuchar su voz, tenerla en mis brazos. Lo único que me duele es no haber convivido tanto con Vadhir” agregó Aislinn, quien en los últimos días ha compartido fotografías y videos corto a lado de su hija.

En las más recientes se observa a la intérprete de A la mala junto con la modelo Sarah Kohan en un parque temático de Disney, en donde ambas se encuentran con sus hijos. Fue la ex pareja de Javier “Chicharito” Hernández quien compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde etiquetó a Aislinn.

En las imágenes se observa a Kohan junto con su hijo Noah en una atracción para niños dentro del parque temático, así como a Aislinn disfrutar con Kailani arriba de un carrusel.

AISLINN ROMPIÓ EN LLANTO DURANTE REALITY

Durante la segunda temporada de De viaje con los Derbez, Aislinn Derbez rompió en llanto al hablar sobre su divorcio con Mauricio Ochmann. Esto después de que Alessandra Rosaldo recordó los conflictos que la pareja vivió durante el rodaje de la primera temporada en Marruecos.

Aislinn Derbez habló acerca de su divorcio con Alessandra Rosaldo en "De viaje con los Derbez" (Foto: Instagram @aislinnderbez)

“Llegué a pensar ‘Ais y Mau no van a volver a ir’, pero nunca imaginé que tú y Mau ya no estarían juntos”, dijo Alessandra, a lo que la actriz de 35 años respondió: “No manches, yo menos. Es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso”.

Después la intérprete de Sentidos Opuestos recordó cómo se vivió la sonada separación al interior de la familia: “Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderlo, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”.

Tras este comentario, Aislinn respondió, entre lágrimas, que tuvo esa reacción para honrar el amor que la unió con Ochmann hace más de cinco años: “Ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo en donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir teniendo la relación diferente”, aseguró.

