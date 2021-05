El video de Patricio Borghetti antes de realizarse la vasectomía

Patricio Borghetti busca concientizar a otros hombres sobre este procedimiento no invasivo (Video: Instagram/@patoborghetti)

A través de su cuenta de Instagram, Odalys Ramírez compartió una historia temporal en la que apareció junto a su esposo, Patricio Borghetti, ambos estaban sentados en lo que parece ser una sala de espera.

Dentro de la grabación la conductora de Cuéntamelo Ya! añadió una canción de suspenso y luego enfocó hacia un cartel en el que había información sobre la vasectomía, de esta manera, la pareja de presentadores compartió que Pato Borghetti estaba por realizarse dicha intervención con el objetivo de no tener más hijos.

La historia fue replicada por el presentador de Venga la Alegría, en su propio perfil de Instagram escribió “No es nada a lado de lo que hacen las mujeres”, este 28 de mayo durante la emisión de dicho programa matutino, Borghetti explicó que decidió involucrarse en la planificación familiar por sugerencia de su esposa.

Pato Borghetti tomó la decisión de realizarse la vasectomía para que la responsabilidad natal no recayera en Odalys, mujer con quien tiene dos hijos (Foto: Instagram/@patoborghetti)

“Cuando lo hablamos con mi mujer ella me dijo, ‘¿y si tú te haces la vasectomía?’, y dije, ‘por supuesto que sí’. Después de lo que hace la mujer por la natalidad creo que es padre que los hombres también se involucren y es algo muy sencillo de hacer. Mucho más sencillo de lo que piensan”, expresó en el matutino de Azteca Uno.

Dentro del programa explicó que aún existen muchos mitos y miedos injustificados en torno a esta intervención, la cual calificó de indolora, sencilla, rápida y no invasiva.

En su explicación buscó concientizar a otros hombres para que se involucren en la planificación familiar y no dejen dicha responsabilidad sólo a la mujer: “Por eso lo estoy compartiendo para que entiendan esto porque le tenemos miedo a lo desconocido y una vez que aprendemos eso y nos informamos, mejora. Cuando a uno le dicen que le van a poner una inyección de anestesia en sus partes, en los testículos, uno dice ‘jamás voy a pasar por eso’”

El conductor compartió su experiencia durante la emisión de Venga la Alegría (Foto: captura de pantalla/Twitter @VengaLaAlegria)

Respecto a la explicación del procedimiento, Pato Borghetti explicó lo siguiente: “la verdad es que no se siente nada, es mucho más leve que una vacuna. Es un piquetito. Después de ahí no se siente más nada. Es un proceso muy sencillo, dura 10 minutos, es sin bisturí. No te abren, simplemente con dos pinzas, localizan el conducto que lleva el espermatozoide al semen, lo identifican, lo atrapan con una pinza pican, lo sacan, lo cortan, lo ligan con un hilo de seda y te queda un puntito. Ni sangre sale, prácticamente”.

Este presentador explicó que el estar a lado de Odalys durante su embarazo y el parto de sus dos hijos, le hizo notar que es la mujer quien suele cargar con la responsabilidad del control natal, “Vivimos en una sociedad un poco machista”, sentenció.

La primera fotografía de Rocco, el hijo de "Pato" Borghetti y Odalys Ramírez, actualmente el niño ya tiene 2 años (Foto; Instagram/@patoborghetti)

Esta no es la primera vez que el presentador realiza alguna acción relacionada a la salud y realiza recomendaciones pues e l pasado 23 de mayo anunció que donó plasma para colaborar en el tratamiento de tres pacientes con coronavirus, procedimiento que ha sido aplicado para aminorar los rastros de la enfermedad en otros infectados con COVID-19.

Fue a finales de marzo cuando “Pato” Borghetti fue diagnosticado con coronavirus después de que su pareja, Odalys Ramírez, resultó positiva y presentó los síntomas comunes del virus, como los problemas para respirar.

Pato Borghetti busca concientizar a los demás con sus procedimientos médicos (Foto; Instagram/@patoborghetti)

La pareja recurrió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), primera institución en el país certificada para hacer uso de este tipo de tratamiento, el cual ayuda a disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en estos pacientes.

Tras practicarles las pruebas necesarias, la dependencia determinó que sólo Patricio Borghetti fue apto para donar su plasma para al menos tres pacientes más.

“Yo ya doné plasma para el protocolo #covid19, te toca a ti”, informó el conductor a través de sus redes sociales.

