“No nos odiamos, sólo hay etapas donde no soportas”: Andrea Legarreta habló sobre las malas rachas en su matrimonio con Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erick Rubín podrían figurar como una de las parejas más estables de la farándula, pues actualmente cuentan con 21 años de matrimonio. No obstante, la presentadora del programa matutino Hoy, confesó que no todo ha sido miel sobre hojuelas.

Fue en el programa de Montse & Joe donde los casados señalaron que el matrimonio tiene sus épocas de altas y bajas, pero ahondaron en que a pesar de estas complicaciones han logrado permanecer juntos.

“No nos odiamos como tal, simplemente hay etapas en donde no lo soportas igual o hace cosas, luego ya respira y “no me gustó como respiró”, hay etapas... 21 años de vida juntos”, dijo Legarreta para el programa transmitido por Univision.

Por su parte, Erik Rubín dijo que “el amor va evolucionando” y en este sentido, la conductora matutina externó que en ocasiones se llega a un límite, sin importar el tipo de relación del que se hable, y generalmente se explota.

“Hemos llegado a ese límite de “¿qué onda, ya mejor hasta aquí o qué?”, pero siempre terminamos dándonos cuenta de que nos amamos y entonces como que no veo mi vida después de él. Incluso yo le digo, si nos separamos de verdad te juro que no voy a tener un novio, porque pobrecito”, exclamó, Andrea.

La pareja ha tenido altas y bajas (Foto: @erikrubinoficial / Instagram)

La pareja concordó en que el tener una relación frente a la exposición constante de las cámaras es algo complicado, pero que ellos están acostumbrando y se dan libertad mutuamente porque conocen como funciona el medio.

“Él y yo tenemos mucha libertad también, nos dejamos ser [...] nosotros no somos así, nos dejamos ser. Entonces si yo estuviera con alguien que de alguna manera no puedo ser yo, preferiría estar sola”, sentenció Legarreta.

Cabe recordar que Andrea Legarreta y Erik Rubín, se han enfrentado juntos a rumores de infidelidad, ruptura y fastidio, han superado como pareja altibajos y atravesaron tres embarazos.

Su historia comenzó en una discoteca de Acapulco, gracias a que Rafael Villafañe le dijo a la presentadora de Hoy: “¿Cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos?”, haciendo referencia a Erik Rubín, su mejor amigo, narró Legarreta en el programa que conduce hace unos cuantos meses.

Rafael Villafañe le dijo a la presentadora de Hoy: “¿Cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos?" (Foto: @andrealegarreta / Instagram)

Después del intercambio de números y algunas llamadas, comenzó su noviazgo, el cual duró tres meses, pues el cantante le propuso matrimonio. A los cinco meses de haber comenzado su relación, contrajeron matrimonio en una ceremonia que Andrea describe como “magia pura”.

“Recuerdo cada instante, cada ser querido deseándonos con el alma lo mejor, cada baile, cada canción y cada sonrisa. La felicidad desbordada por cada poro. Lo hermoso que te veías y tu sonrisa nerviosa. Mi sonrisa tan grande que se me salía por los ojos y retumbaba en mi corazón. Todos felices al ver que nuestra felicidad era evidente (la merecíamos)”, escribió en redes sociales.

A pesar de la felicidad de los primeros años de matrimonio, el ex Timbiriche reveló que han tenido que poner cartas sobre la mesa y repensar su futuro. “Hemos llegado a sentarnos y a platicar si debemos continuar o no, a veces la costumbre hace que te olvides de tu pareja, vives con tu familia, vives como socios, como amigos, convives en el día a día, pero a veces te olvidas de la pareja, entonces tienes que buscar cómo retomar”, confesó Rubín en Historias Engarzadas.

