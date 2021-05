El anillo de compromiso de Belinda no es el más caro: qué famosas la superan

Belinda y Nodal dieron el primer paso para casarse este 25 de mayo (Foto: Instagram @nodal)

El pasado 25 de mayo la pareja formada por Christian Nodal y Belinda dieron el primer paso para su matrimonio, el cantante de regional mexicano rentó Salvaje, un exclusivo restaurante de Barcelona, España y le dio un lujoso anillo de compromiso a su enamorada.

De acuerdo con la joyería Angel City Jewelers, el anillo tendría un costo de más de 50 millones de pesos mexicanos, es decir, aproximadamente 3 millones de dólares, dicha sortija tiene pequeños diamantes que rodean a la esmeralda principal.

La joyería que diseñó el anillo de Belinda compartió este clip (Video: Instagram / @angelcityjewelers)

El corte esmeralda mencionado, según la firma joyera BAUNAT, es raro y sobrepone la claridad del diamante ante el brillo. Los “ct” (carat) se refiere a su peso en quilates, es decir, tendría un peso de 12 quilates.

El costo de la impresionante joya de inmediato fue señalado por su elevado precio, no obstante el anillo que Christian Nodal le dio a Belinda es superado en lujo y quilates por las sortijas que han recibido otras artistas.

El anillo de Jennifer López tiene similitudes con el que recibió Belinda por parte de Nodal (Foto: Instagram/@jwiesnerjeweler)

Uno de estos casos es el de Jennifer López, quien ha estado casada en tres ocasiones y se ha comprometido 6 veces. Su pacto de matrimonio más reciente había sido con el beisbolista Álex Rodríguez. Su sortija ascendería a un costo de USD 1.8 millones.

Este anillo fue construido con diamante de esmeralda al igual que el de Belinda y tiene aproximadamente 20 quilates de acuerdo con Ira Wissamn, fundador de The Diamond Pro: “Cuando tienes una piedra extremadamente rara e impresionante como esta, el objetivo del anillo debe ser lucir la roca de forma natural con el menor adorno posible”, expresó la joyería respecto a dicha sortija.

Esta es la sortija de Mariah Carey (Foto: captura de pantalla Instagram/@noodzboutique)

Otro de los casos fue el de Mariah Carey, quien se comprometió con el entrenador de boxeo James Packer en 2016. La joya que este magnate intentó desposar a la cantante tenía un diseño de corte esmeralda y se dice que tuvo un costo de entre 8 y 10 millones de dólares, cantidad que equivaldría a 179,161,920 pesos.

A finales de ese mismo año la pareja rompió su compromiso y debido a un acuerdo financiero, la cantante de Always be my baby no devolvió la lujosa sortija.

La relación entre Queen B y Jay Z ha superado incluso infidelidades y muchos rumores (Foto: Twitter@JoyeriaCollados)

Otro lujoso anillo que el que regaló el rapero Jay-Z a Beyoncé, se trató de un solitario de esmeralda de Lorrain Schwartz que costó alrededor de 5 millones de dólares.

Esta pareja se casó en abril de 2008 con una ceremonia íntima y secreta en su propio departamento del barrio Tribecca en Nueva York. Fue ante sólo 40 invitados, entre los que se encontraban George Clooney y Chris Martin. Y la logística de la privacidad fue tal, que ni una sola foto de la boda se filtró hasta 2014.

Esta es la sortija de Kim Kardashian (Foto: Twitter@RoccasJoyeria)

En 2013 el cantante Kanye West alquiló el estadio de baseball de los Giants de San Francisco para pedir la mano de Kim Kardashian con una joya de 4 millones de dólares. Esta fue una de las piezas robadas en el atraco que sufrió en París.

El super diamante, de corte ovalado, estaba engarzado en un sencillo aro de oro decorado con pequeños diamantes y llevaba inscrito el nombre de su hija North.

Elizabeth Taylor falleció el 23 de marzo de 2011 (Foto: Twitter@1601Salas)

Por otro lado, una de las sortijas más caras tiene un valor de 9 millones de dólares, perteneció a la actriz Elizabeth Taylor, quien se casó ocho veces, pero demostró en varias ocasiones que su anillo favorito fue el que le regaló Richard Burton.

Se trató de un diamante puro y una alianza de 33,19 quilates. Con el corte especializado de la alta joyería Royal Asscher es considerado actualmente una pieza de exposición.

