Cher cumplió 75 años y celebró con el anuncio de su película biográfica

Cher poses at the premiere of "The Promise" in Los Angeles, California U.S., April 12, 2017. REUTERS/Mario Anzuoni

La legendaria cantante Cher cumplió 75 años de edad este 20 de mayo y celebró en grande, no solo por su vuelta al sol, anunció que ya está en marcha su película biográfica.

A través de su cuenta de Twitter, la ganadora del Oscar comenzó siendo misteriosa con su millones de fans y escribió: “¡Les tengo una sorpresa!”. Horas más tarde, dio a conocer que la productora Universal tiene el visto bueno y han iniciado los preparativos para presentar su vida en la pantalla grande.

“Universal está preparando una biopic con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman como productores. Ellos han producido películas como Mamma Mia! Mi querido amigo, desde hace cuatro años, el legendario ganador del Oscar, Eric Roth, escribirá el guion”, tuiteó.

Cher anunció que Universal ya está haciendo su biopic (Foto: captura de pantalla de Twitter @Cher).

Aunque todavía no tiene título la película, se sabe que la cantante también participará como productora. Medios de información han confirmado que la trama aún se mantiene en suspenso, lo que sí es un hecho es que no será un musical, sino que tendrá un hilo de conducción muy similar al que tuvo la cinta Bohemian Rhapsody.

En un comunicado oficial, la productora Judy Craymer informó “Gary y yo estamos encantados de volver a trabajar con Cher y, esta vez, de llevar a la pantalla grande su empoderada y auténtica odisea de vida. Uno no puede evitar sentirse atraído e inspirado por el talento, la fortaleza, el ingenio único, la calidez y la visión de Cher”.

Por último, añadió “su éxito sin precedentes en el cine musical y la televisión ha inspirado a generaciones. No podríamos estar más felices de contar su historia al público en el cine”.

Según información que ha salido en las últimas semanas, otros artistas que podrían también obtener su propia cinta, ya sea en plataformas digitales o en la pantalla grande, serían: Céline Dion, Elvis Presley, Bob Dylan, Marianne Faithfull, Michael Jackson, Teddy Pendergrass, Bob Marley, Boy George y Madonna.

La cantante ya ha trabajado con los productores elegidos para su película en las dos películas de Mamma Mía! (Foto: AFP PHOTO / Anthony HARVEY).

La trayectoria de Cher

Con una carrera de más de seis décadas, la cantante Cherilyn Sarkisian, mejor conocida como Cher, se ha convertido en un ícono no solo de la música, sino de la cultura pop, imponiendo estilos en el mundo de la moda, el entretenimiento y el cine.

“Hacer feliz a la gente. Suena cursi, pero lo digo en serio. Me encanta poder tomar a la audiencia y trasladarla a un lugar diferente”, fue lo que respondió Cher cuando le preguntaron qué es lo que le daba mayor placer en la vida y qué es lo que planea hacer el resto de sus días.

"Hacer feliz a la gente", es lo que respondió Cher cuando le preguntaron qué era lo que la hacia más feliz (Foto: EFE/Archivo).

En su extensa trayectoria incluye grandes éxitos como ‘Believe’ y ‘I got you babe’ (canción que se popularizó gracias al programa de televisión ‘The Sonny & Cher Comedy Hour’), canciones que han sido premiadas y que a la fecha siguen sonando. Situación que no es casualidad, pues a lo largo de los años que lleva en el medio ha vendido más de 100 millones de discos.

Sin embargo, es una estrella que se niega a envejecer. “No me gusta hacerme vieja. Estoy en shock por el hecho de poder correr en un escenario a mi edad. ¡Pensé que ya estaría muerta!”, dijo en 2017 en una entrevista. Años más tarde, durante la pandemia, se sinceró con un diario inglés al confesar que odia envejecer porque ya no puede salir de noche.

