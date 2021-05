Los detalles de la propiedad de Miami por la que Emilio y Gloria Estefan piden una fortuna

Gloria y Emilio Estefan venden Shore Park Hotel, edificio que albergó durante años el restaurante Larios on the Beach (Douglas Elliman Realty)

El popular matrimonio conformado por Emilio y Gloria Estefan ha puesto a la venta, por USD 45 millones, el Shore Park Hotel de Miami Beach, un edificio de estilo mediterráneo de uso comercial mixto, según la firma de bienes raíces Douglas Elliman.

La propiedad de los Estefan, que saltaron a la fama a finales de la década de los 70 con su banda Miami Sound Machine, fue construida en 1930. Localizada en Ocean Drive, la emblemática calle de South Beach reconocible por el estilo Art déco de sus hoteles y construcciones, albergó durante años el restaurante Larios on the Beach.

“Esta propiedad de uso mixto incluye un restaurante de alta gama exquisitamente diseñado (de aproximadamente 5.000 pies cuadrados), con una amplia cocina y mesas al aire libre”, destaca la compañía de bienes raíces en su página web.

El segundo piso del edificio está compuesto por comedores privados y espacios para oficinas, y el tercer piso dispone de siete apartamentos en alquiler completamente reformados, amueblados y “bellamente diseñados”. La inmobiliaria resalta la posibilidad de “añadir un piso adicional o un área de servicio en la azotea” y destaca en el anuncio que se trata de un “espacio mixto perfecto para restaurante, hotel y tiendas”.

La pareja, que ha sido dueña de Shore Park Hotel durante casi 30 años, pagó USD 2,2 millones por la propiedad en 1992

Los Estefan, que viven en Star Island en Miami Beach, cerraron Larios de forma permanente el año pasado. El restaurante cubano abrió poco después de que compraran la propiedad. Como resultado de la pandemia, la calle comercial se cerró al tráfico en 2020.

El poder del imperio de Gloria y Emilio Estefan en Miami

Los Estefan han impulsado la marca cubana más allá de la música. La pareja es propietaria del icónico Bongos Cuban Café en Disneyland, del elegante restaurante Estefan Kitchen y hasta de una tienda de comida para llevar que abrieron en el aeropuerto de Miami.

También son dueños del famoso Cardozo Hotel situado en Ocean Drive. El edificio Art déco fue construido en 1939 y tiene 41 habitaciones y suites repartidas en tres pisos. Gloria solía decir de chiquita que su sueño era ser la dueña del hotel. En 2019, la pareja reabrió el hotel luego de cuatro años de una remodelación que costó USD 15 millones.

Gloria y Emilio Estefan reinauguraron el hotel Cardozo, en South Beach, tras invertir USD 15 millones en remodelarlo

El famoso Hotel Cardozo ubicado en Ocean Drive

Los Estefan también son dueños del lujoso resort y spa Costa d’Este en Vero Beach, Florida, donde la habitación más barata cuesta 4.000 dólares la noche.

En marzo de 2020, Estefan Enterprises anunció que asociaba con CVS Health para ubicar de manera inmediata hasta 300 trabajadores en el sur de la Florida, Orlando y Vero Beach.

Estefan Kitchen Miami Design District, Larios On The Beach Ocean Drive, Estefan Kitchen Orlando, The Wave at Costa d’Este en Vero Beach y el hotel Cardozo South Beach fueron cerrados temporalmente a raíz de la pandemia de coronavirus.

“Todos nos hemos enfrentado a tomar decisiones muy difíciles e insondables a medida que avanzamos en esta crisis. Gloria y yo estamos haciendo todo lo posible para encontrar oportunidades para nuestros empleados y estamos muy agradecidos a CVS Health por asociarse con nuestras empresas”, dijo Emilio Estefan en un comunicado.

(Con información de EFE )

