La razón por la que Michelle Renaud no volvería a invitar a Irina Baeva a su boda

Michelle Renaud e Irina Baeva fueron invitadas al programa Pinky Promise (Foto: captura de pantalla Youtube/Pinkypromise)

La protagonista de la telenovela Quererlo Todo, Michelle Renaud, confesó en el programa de Youtube Pinky Promise, dirigido por Karla Díaz, el motivo por el que no incluirá a Irina Baeva a su próxima boda, quien también estuvo de invitada en la emisión.

De acuerdo con ambas actrices, se volvieron amigas desde el año 2015, cuando trabajaron en el proyecto de la nueva versión de Pasión y Poder. Por esta razón, Michelle invitó a la rusa a su boda con el empresario Josué Alvarado.

Actualmente Michelle y Josué están separados. Pero le confesó a Karla Díaz que fue un error haberla invitado.

“El día de mi boda, que obviamente fue mi día, la pasé increíble y todo, llegó Irina Baeva y se veía tan espectacular que de verdad la gente llegaba conmigo, me felicitaban y me preguntaban: ‘¿Quién es ella?’ Y yo les decía: ‘o sea es mi día, pobre de ti que te acerques a Irina Baeva’. Se veía espectacular”, relató Michelle Renaud entre risas.

Foto: captura de pantalla Youtube/PinkyPromise Michelle Renaud e Irina Baeva como invitadas en el programa de Karla Díaz

La actriz añadió a su comentario que, si se vuelve a casar, Irina no estará presente ese día. “A mi siguiente boda no creo invitarla”, confirmó. Baeva no pudo contener la risa ante la declaración de Renaud.

Irina Baeva tiene el recuerdo de su asistencia a la boda entre Michelle y Josué. En un video disponible en su perfil de Instagram, se puede ver a la prometida de Gabriel Soto vistiendo con un elegante vestido negro y el cabello suelto, que en aquel momento se había pintado de negro.

Su acompañante fue Mario Morán cuando hace años era su roommate. En el video se les aprecia cantando Work de Rihanna, después se acerca a los novios para grabarlos.

En el mismo programa, Michelle contestó diversas preguntas, donde la más reveladora fue aquella que mencionó a su exesposo Josué Alvarado y Danilo Carrera.

En una serie de preguntas, Karla Diaz leyó un comentario de un seguidor suyo, que decía “¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan?”.

Ante este cuestionamiento, Michelle relató que hace apenas unas semanas le hicieron la misma pregunta, y entre carcajadas contestó: “Mi respuesta es que no hay ni fuego, ni cenizas en mis ex parejas, así que no creo que sea algo tan real ¿no? ¿Ustedes qué piensan amigas?”, cuestionando a Karla Díaz y a Irina.

La actriz puntualizó que aunque muchos piensen lo contrario, ella puede tratar sin problema alguno con sus ex novios e incluso con el papá de su hijo Marcelo.

Michelle también mencionó a Josué Alvarado y destacó que le cae muy bien, pero repitiendo que ninguno de sus exnovios despierta sentimientos amorosos en ella. “Me cae bien, pero la verdad es que no hay nada [...]. Yo creo que ese refrán no aplica para todas, ningún ex novio mío me mueve. Ellos son amigos, me caen bien”. comentó la actriz.

Después, Michelle compartió la historia detrás de la cachetada que recibió en un casting por parte de Yadhira Carrillo.

“Ella me tenía que dar una cachetada, yo era su hija, y en el ensayo la marcamos. Y en la toma, la verdad es que una gran, gran actriz, que te mete; hay actrices que te envuelven así y que te hacen creer que lo que está pasando es real, pero a ella se le pasó la mano.

Porque de repente, me estaba gritoneando no sé qué, me mete un cachetadón, me sordeó, se me duerme la cara y no entiendo qué pasó”, recordó Michelle.

Michelle Renaud recordó la cachetada de Yadhira Carrillo (foto: captura de pantalla Youtube/Pinky promise)

“Me la dio bien dada y bueno, yo dije ‘el karma’, porque yo sí he tenido varios compañeros que me dicen ‘dámela’ (la cachetada), y yo ‘¿seguro?, y en el enojo ¡púmbale!, vi lo que se siente”, agregó, recordando que ella ya había propinado algunos golpes a otros actores.

