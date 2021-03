Dua Lipa en CDMX: por esta razón la cantante podría no querer regresar al país

Durante su visita a la Ciudad de México, la cantante sufrió un accidente cuando una fan la empujó (Video: Twitter @MCRJorge)

Durante la noche del sábado pasado, fans de la cantante Dua Lipa, tras descubrir que ella se encontraba en el Salón Acme y el Proyecto Público Prim de la Ciudad de México, acudieron a su encuentro, sin embargo, cuando esta por fin salió, una joven empujó a la intérprete de “Physical” y ocasionó todo un revuelo.

“Estábamos todos muy emocionados, porque Dua Lipa ya estaba saliendo, cuando todo fue muy rápido y la fanática ya se había acercado a ella. Yo sólo vi cundo seguridad la hizo a un lado para evitar que se acercara nuevamente”, expresó para Infobae México, Jorge, un testigo que grabó el momento en que la cantante fue interceptada.

En el audiovisual puede observarse a la intérprete estadounidense salir del recinto con el cabello suelto, cubrebocas y una blusa blanca, cuando de pronto una joven llega corriendo y la empuja. Ante esto, los gritos furiosos de los fans se desataron y Dua Lipa sólo ingresó a su camioneta para retirarse del lugar.

Asimismo, el seguidor de la ganadora del Grammy 2021 en la categoría “Mejor Álbum Pop Vocal”, relató que, a partir de la publicación en redes sociales de Dua, muchos admiradores acudieron a congregarse al sitio donde se especulaba que podría estar.

Dua Lipa y su posible visita a México (Foto: Instagram / @dualipa)

“Hubo personas que llevaban muchas horas esperando, escuché que algunas como 7. Mi amigo y yo sólo esperamos 2 horas, pero supimos porque (Dua Lipa) publicó en su Instagram fotos de la sesión y reconocí el lugar en el que esta se llevó a cabo”, señaló el entrevistado.

Tras la huida de Dua Lipa, el momento rápidamente se hizo viral en redes sociales y los internautas no tardaron en reaccionar indignados, incluso, algunos comenzaron a insinuar que la cantante podría no regresar a México debido al incidente.

Odio a la que llegó y se le aventó a Dua Lipa, ya no va a querer regresar a Mexico ptm

Otros tuiteros destacaron la poca empatía que tuvo la mujer que empujó a la cantante y enfatizaron que era no sólo era famosa, sino que era una persona como cualquier otra, por lo que merecía el respeto y crearon el hashtag #SorryDuacdmx.

“estoy colapsando porque me duele que es de las pocas veces que viene aquí y para que la asusten así, Dios no Prometo que no todxs lxs fans de México somos así, a todxs nos gustaría al menos verte #SorryDuaCdmx”, mencionó @delRey7_dualipa.

Cabe recordar que la última visita de Dua Lipa a tierras mexicanas fue en enero pasado, cuando fue criticada por vacacionar cuando aún se permanece la pandemia por COVID-19 en el mundo. Al sitio turístico asistió acompañada de sus amigas, su hermana Rina y su novio Anward Hadid y se lució portando un bikini color rojo.

Los fans de la cantante se indignaron por el empujón y pidieron disculpas por redes sociales (Foto: Instagram / @dualipa)

No obstante, en esta ocasión la creadora del álbum “Future Nostalgia” anunció su estadía en el país tras publicar unas fotografías en su cuenta personal de Instagram, donde se le puede ver vestida de negro y posando en una pared recargada.

Aunado a lo anterior, en una de sus historias, Dua Lipa etiquetó al fotógrafo y director de videos de origen australiano Nabil Elderkin (@nabil), quien también subió unas imágenes con su ubicación en la Ciudad de México, lo que desató con mayor fuerza la versión de la visita de ambos al país. “Hola MX”, escribió al lado de algunos emoticones.

Tras esta situación, los internautas comentaron que irían a buscarla sin importar la contingencia sanitaria o las alertas sísmicas que sonaron tanto el viernes por la noche como el sábado por a mañana.

