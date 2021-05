El peinado que desató una pelea entre Pedro Sola y Rocío Sánchez Azuara

Pedro Sola tuvo una fuerte pelea con Rocío Sánchez Azuara hace un tiempo (Fotos: TVNotas / Ventaneando)

En días recientes, Pedro Sola tuvo que disculparse en redes sociales con sus seguidores y con la actriz Camila Sodi. Esto después de que hiciera un comentario fuera de lugar donde llamó “imbécil” a la actriz de Luis Miguel, la serie.

Por lo regular el conductor de Ventaneando ha sido considerado la parte más suave y gentil entre los periodistas de espectáculos. Mientras otros son reconocidos por ser mordaces y muy francos, Sola ha preferido un camino más pacífico.

Sin embargo, en esta última ocasión no pudo soportar las ganas de de insultar a Sodi luego del mal trato que tuvo hacia su compañera Linet Puentes durante una entrevista. Por sorprendente que parezca, eso sí, no sería la primera vez que alguna estrella colma la paciencia del también economista y lo hace explotar.

Sus propios compañeros de Ventaneando han reconocido que Pedro es demasiado tranquilo y paciente con todos (Foto: Captura/Instagram @linetpuentes)

Hace muchos años, a principios del nuevo siglo, existió un programa de talk show llamado Cosas de la vida. Dicha producción tenía como conductora a Rocío Sánchez Azuara quien en la actualidad tiene su propio sello entre los programas donde la gente habla de sus problemas.

Según dijo Pedro a Mónica Garza, hubo un punto en el que Rocío ya tenía acostumbrado a su público a una imagen de ella: elegante, bien vestida, muy propia, recatada, con trajes que le lucieran y con un cabello impecable. El problema empezó precisamente por el aspecto de la conductora.

En esos años, en las oficinas de Tv Azteca, le encomendaron una tarea a Pedro Sola. Más allá de ser presentador en Ventaneando, debía monitorear y criticar el desempeño de los programas de televisión de la propia empresa; eso incluía vestuarios y maquillaje.

Rocío Sánchez Azuara apenas estaba en los primeros años de su carrera cuando se peleó con Pedro Sola (Foto: captura de pantalla)

Se acercaba una época vacacional, misma que Rocío quiso aprovechar para hacerse un pequeño cambio de look. En lugar de portar su cabello alaciado o ligeramente ondulado, se hizo trenzas por todos lados.

Rocío dijo para Historias Engarzadas que había pedido permiso de antemano para salir con el cabello con trenzas. Se lo concedieron y por algunos programas fue posible verla con esa apariencia. Sola, cuando vio esto, pegó el grito en el cielo.

No estuvo de acuerdo con su aspecto y, acorde al trabajo extra que tenía, procedió a escribir un correo electrónico a uno de sus jefes para hacerle saber que Rocío se veía mal con ese peinado. Lo que no esperó es que esta persona reenviara el mensaje a la conductora de Cosas de la vida.

Rocío había pedido permiso de antemano para que la dejaran presentar su programa con su nuevo peinado (Captura: YouTube Historias Engarzadas)

Cuando Rocío lo leyó, se sintió ofendida. La sorpresa es que no le molestó que la criticara, sino que Pedro no se lo dijera de frente como lo había hecho con anterioridad. “¿Cómo es posible que Pedro no haya venido a mí y me haya dicho ‘Oye, Rocío, ¿qué onda? Cambiate ese look’ como siempre lo solía hacer?”.

Sánchez, molesta, llamó por teléfono a Pedro y comenzaron a tener una acalorada discusión entre ellos. Mientras Rocío se quejaba al principio, el conductor de Ventaneando no sabía cómo reaccionar.

Sin embargo, en un momento Pedro también enfureció y decidió responderle. Él fue directo: Rocío se veía bien, pero no para un programa de televisión. Rocío, por su parte, le dio a entender que no le veía el problema a su peinado cuando todos le comentaban que le lucía. Sola dijo: “Pues cómo te han metido y qué hipocresía de todos, porque todos en el pasillo dicen que te ves horrorosa con estos pelos y ese atuendo”.

Se dice que Pedro Sola tiró a la basura una canasta de dulces que Rocío le envió para disculparse (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

Sánchez Azuara, tiempo después, reconoció que no estaba al tanto del trabajo extra que tenía Pedro y que su correo sólo era parte de sus obligaciones. Cuando supo esto y se tranquilizó, trató de contactar de nuevo a Pedro y, para que la perdonara, le envió una canasta de dulces con una tarjeta.

No obstante, el coraje de Pedro contra su compañera de televisión duró por un tiempo. Mientras Sola indicó que regaló los dulces a sus compañeros, a Rocío le informaron que tiró la canasta completa a la basura.

El pleito terminaría con ayuda de Pati Chapoy. En un evento hecho por Tv Azteca donde fueron invitadas varias de las estrellas de la empresa, Rocío y los conductores de Ventaneando coincidieron. Si bien Pedro no quiso dirigirle la palabra al principio, Chapoy intervino, los tomó de las mano, los juntó y los hizo discutir hasta que se pidieron perdón.

