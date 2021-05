Qué hay en el escritorio de Pedro Sola

Video: Twitter / @pedrosola

Pedro Sola conmovió a sus seguidores de Twitter al mostrarles cómo su vida poco a poco está volviendo a la normalidad. En el contexto de la pandemia por Covid-19, el presentador de Ventaneando fue uno de los millones afectados por las medidas sanitarias de prevención.

Debido a que el también economista estaba dentro de la población de riesgo, su desenvolvimiento laboral tuvo que ser limitado desde el año pasado, que fue cuando se declaró dicha pandemia. Si bien no dejó de entretener a sus seguidores en Ventaneando, hubo algo que le fue imposible hacer con normalidad: ir a la oficina.

Ahora se sabe que tuvo que pasar más de un año para que Pedrito pudiera volver a este espacio y no sólo estuviera presente dentro del set del afamado programa de espectáculos. Así lo compartió en redes sociales con un breve video.

Pedrito Sola se sintió conmovido por la sorpresa que le prepararon sus compañeros de trabajo (IG: tiopedrito)

“Después de más de un año de no subir a mi lugar en la oficina, así me recibieron mis compañeros de trabajo, mi familia añadida que tanto quiero”, escribió en su tuit para acompañar el metraje. En este se puede ver el escritorio de Sola adornado con globos de varios colores, además de un cartel que dice “Bienvenido”.

Además de esta decoración, es posible ver qué más hay en su espacio de trabajo. Hay algunas fotos del presentador donde está solo y una más que está ubicada al centro del escritorio donde está acompañado por quienes parecen ser Pati Chapoy y Daniel Bisogno. A su vez, hay un teléfono, unos cuantos libros adornados con una roja roja y, al final, un libro que parece decir en la portada 25 años. Cambiamos la imagen de la televisión mexicana.

Este regreso por el que algunos de sus seguidores lo han llamado “Godín” a modo de broma fue posible luego de que Pedro pudiera obtener su vacuna contra el Covid-19. Apenas el pasado 13 de marzo pasado anunció que había recibido la primera dosis:

Pedro Sola no dudó en compartir con sus seguidores cómo fue su proceso de vacunación durante sus dos dosis (Foto: captura de Twitter/@pedrosola)

“Amigos, pues hoy es un día para mí muy, muy feliz. (Fui) a vacunarme aquí en el Campo Marte en la delegación Miguel Hidalgo (...). Estoy sorprendido por la eficiencia, por la velocidad, por la atención, por el gusto, por el tratamiento que te dan en ese lugar”, dijo en un video de minuto y medio que compartió en Twitter.

En esa publicación aprovechó para felicitar al gobierno de la capital mexicana por el manejo de las personas responsables de la vacunación y se mostró entusiasmado por recibir la segunda dosis. Esta llegó el pasado 17 de abril.

Nuevamente hizo uso de sus redes sociales para hacerle saber a sus seguidores que estaba a la espera de su siguiente vacuna. Esa vez compartió otro video mientras estaba en Campo Marte y fue posible notar a una mujer que cantaba al resto de los presentes. “Esto es una fiesta”, escribió Pedro para acompañar su publicación.

Esta reintegración a su espacio laboral también se dio luego de que el pasado 7 de mayo el Gobierno de la Ciudad de México anunció que la capital mexicana ya estaba en las condiciones necesarias para estar en semáforo amarillo. Sumado a la reciente vacunación del periodista de espectáculos, poco a poco podrá reintegrarse a las actividades habituales que tenía antes de que iniciara la pandemia.

El presentador de Ventaneando tuvo que retractarse por la forma en la que se refirió a Camila Sodi (Fotos: Camila Sodi / Instagram - Predro Sola / Instagram - Linet Puente / Instagram)

Disculpas públicas de Pedro Sola

En otros asuntos, recientemente Pedrito Sola llamó la atención con un tuit donde se disculpó con los televidentes de Ventaneando y con la actriz Camila Sodi. Esto luego de que hiciera un comentario impulsivo durante el programa.

“Ayer en Ventaneando tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho”, escribió.

El también economista pareció indignado con Camila Sodi por el trato que tuvo con su compañera Linet PuentesFoto: Captura/Instagram @linetpuentes

Pedro Sola se mostró bastante molesto con la actriz luego de saber el trato que esta tuvo con su compañera de conducción, Linet Puentes, cuando esta la entrevistó con motivo del estreno de El exorcismo de Carmen Frías, su filme más reciente.

Linet aseguró que la actitud de Sodi fue cortante y, en un momento dado, tuvo que insistir para que le respondiera una pregunta: “¿Qué te aterra, Camila?”, a lo que la actriz respondió: “Pues lo que me aterra son preguntas como las que me acabas de hacer ahorita”. Esto indignó a Pedro, quien expresó: “Que no sé contestar porque soy una imbécil”.

SEGUIR LEYENDO: