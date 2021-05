Latin Lover retó en “Las Estrellas Bailan en Hoy” a Lolita Cortés: “Me gustaría verte bailar porque hablarlo es muy fácil”

Las dos parejas empataron en el tablero de calificaciones, pues obtuvieron 19 puntos al concluir su presentación. (Captura: programa Hoy)

Después de la controvertida salida del boxeador Tinieblas Jr. y Macky González, “Las Estrellas bailan en Hoy” comenzó con la presentación de los cantantes Lorenzo Méndez y Adal Loreto, quienes deleitaron a los presentes con su colaboración El dinero viene y va, tema que se estrenó a finales del mes de abril.

En el resumen de la semana pasada, las cámaras captaron una posible reconciliación entre Lolita Cortés y Laura Bozzo, pues la bailarina se acercó a la peruana para platicar sobre lo que ocurrió en el escenario. Lolita dijo entre bromas que llegó a pensar que la “abogada del pueblo” le iba a pegar.

La primer pareja en mostrar su bailable fue la compuesta por Lambda García y Mariana Echeverría. En los ensayos, el conductor se sintió mal debido a que no había tomado su medicamento: “Me dio el telele, ni modo”. Por lo que Galilea Montijo se ofreció a comprarle y darle el medicamento para que la situación no vuelva a ocurrir.

Se avecina una posible reconciliación entre Lolita Cortés y Laura Bozzo después de que la peruana insultara a la bailarina (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, el esposo de Mariana habló ante las cámaras para expresarle su apoyo y la motivó a seguir adelante con el reto que tiene. Además, su porra de esta semana estuvo bajo el mando de Michelle Renaud, quien es amiga del también actor.

A ritmo de El apagón, Mariana se subió al estrado del jurado para después descender y quitarse el saco que la cubría. La conductora lució un traje morado y Lambda una playera trasparente en el mismo tono. En las calificaciones, los concursantes fueron criticados por un error que repercutió en su calificación, ya que obtuvieron 19 puntos.

“Estuvieron desfasados toda la coreografía”, dijo “La juez de Hierro”, por lo que les recomendó hacer ensayos-errores en donde practiquen qué hacer o cómo solucionar equivocaciones. Andrea Legarreta elogió el ritmo, energía y sensualidad de la pareja mientras que Latin Lover reconoció el crecimiento de Echeverría como bailarina.

Al finalizar las críticas, la conductora de 36 años comentó que se sintieron tristes por la desconcentración que provocó el desfase: “Corrimos, nos dejó llevar la adrenalina”. En una dinámica de preguntas, Mariana declaró que para ella Lolita Cortés es la juez más justa porque conoce el medio. Lambda reveló su gusto culposo: “Tengo placer gustoso por exprimir barros ajenos”.

El Jarabe tapatío fue la melodía con la que Tania Rincón y Paul Stanley decidieron bailar. La pareja salió con trajes típicos de Guadalajara, Jalisco; la conductora portó un traje amarillo con listones coloridos mientas que Paul lució un traje de mariachi en color salmón. Antes de empezar, el actor dijo que fue una experiencia similar alas presentaciones de baile que se acostumbran hacer en las escuelas: “Es recordar esos 10 de mayo”.

Cuando concluyeron, el conductor de 35 años reveló que no pudo agacharse al final porque su pantalón le quedó muy ajustado, por lo que no se podía mover. Cuando el jurado terminó de externar su opinión, Paul no aguantó más y se bajó los pantalones ,mostrando su ropa interior de color azul.

Andrea Legarreta bromeó sobre lo ocurrido y dijo que llegó a pensar que su compañero se había hecho del baño. Por su parte, Lolita Cortés pidió ayuda a los encargados del vestuario para que los participantes practiquen con la ropa que van a usar.

Derivado de las fuertes críticas de “La Juez de Hierro”, el ex luchador la cuestionó sobre si alguna vez se ha presentado en un programa de televisión en vivo. La respuesta fue negativa, por lo que la invitó a ser empática con los concursantes y la retó a presentar un bailable, reto que Lolita Cortés aceptó.

