Macky reapareció con un poderoso mensaje tras recibir nalgada de Tinieblas Jr. en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Macky se veía visiblemente afectada por la situación. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Macky González reapareció en redes sociales para agradecer todo el apoyo que recibió después de que Tinieblas Jr. le dio una nalgada justo en medio de su actuación y en televisión nacional, durante su actuación en el reality, “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Luego del escándalo provocado por el tocamiento que vivió durante el programa matutino de Televisa, la atleta usó sus redes sociales para relatar lo que le costó quitarse la pintura del cuerpo usada para su actuación y lanzar un mensaje de aliento ante la lamentable situación.

“Día complicado pero esperanzador. Nadie tenga miedo de alzar la voz cuando algo no le parezca. No están solas. No estoy sola. Aquí nos respaldamos tod@s. Gracias x tanto amor ustedes son mi familia”, escribió la ex concursante de Exatlón México.

Macky acompañó su mensaje de empoderamiento femenino con una foto en la que lució sonriente y aún con las manchas de la pintura usada en su baile. Lo hizo justo después de ser cobijada en las redes sociales por cientos de usuarios que notaron el mal comportamiento de Tinieblas Jr. en vivo y que fue ignorado por la producción sin ninguna llamada de atención.

(Foto: Macky.mx / Instagram)

Hay que recordar que la pareja era una de las más queridas dentro del espectáculo de baile del programa Hoy, pero su popularidad se desplomó luego de que en la última emisión, el luchador aprovechó su actuación para tocar indebidamente a su compañera de equipo, quien no quiso continuar en la competencia.

La pareja bailó música tipo afro, un baile que en pareja implica mucho contacto físico y euforia, por lo que en medio de su participación, Tinieblas Jr. propinó una nalgada a Macky que no estaba dentro de la coreografía previamente marcada por su instructor, lo que provocó un momento muy tenso dentro del programa de revista.

Y es que aunque la ex concursante de Guerreros 2020 expresó su incomoidad con la situación, fue criticada duramente por los jueces por no continuar con su baile y mostrar una actitud “poco profesional”.

Infobae

“Yo sé que aquí es un tema artístico, pero yo también invito a todas las personas, todas las mujeres, que si en algún momento no están de acuerdo en que les hagan algo, no se queden calladas”, expresó Macky al borde las lágrimas.

Tinieblas Jr. atinó a lamentar su conducta hacia el final del programa: “Antes de que empiece todo, quiero pedirle y ofrecerle una disculpa a mi querida Macky, que desde que nos conocimos fue una relación muy bonita. Una disculpa al jurado, a todo el público que nos está viendo. Yo soy un personaje para la familia, para los niños. [...] La adrenalina te hace hacer cosas que ‘ay, caray’, pero tienes que seguir. De verdad, de todo corazón y con todo el respeto que te tengo, mi querida Macky, una disculpa”.

Esto no le alcanzó a Macky para continuar en la competencia, ya que aunque pudo ser salvada junto con su compañero de equipo, prefirió abandonar la compentencia y ante la baja de votos para ellos, se convirtieron en la tercera pareja expulsada de “Las Estrellas bailan en Hoy”.

“Entendemos tu situación, Macky, sobre todo a ti (Tinieblas Jr.) que siempre has sido un caballero con toda la producción y nosotras como mujeres te perdonamos”, expresó Galilea Montijo para cerrar la emisión.

La forma en la que fue abordado el tema en Hoy desató una ola de reacciones negativas en redes sociales, que hasta esta hora no han sido respondidas.

Video: Las Estrellas

“¿Por qué normalizan la nalgada que le dio @tinieblasjrfull a @macky_mx? Viendo cómo están las cosas en el país, que poco empático fue el jurado”, escribió una usuaria de Twitter a la cuenta oficial del programa.

Las internautas, en su mayoría mujeres, demostraron su apoyo a Macky. “O sea, hasta salió regañada y el tipo le gritoneó y nadie fue para pararlo en seco. Qué vergüenza con todos los que participan ahí y qué bueno que Macky se defendió y no se quedó callada. EL ACOSO NO SE NORMALIZA”, relató otra usuaria.

El público resaltó que lo que había vivido la ex participante de Exatlón era violencia de género, por lo que el equipo de Hoy debió haber suspendido la transmisión en cuanto sucedió. Sin embargo, tanto jueces como conductores se limitaron a llamarle la atención a la deportista tras abandonar la competencia.

