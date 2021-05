Cómo era el programa En Familia con Chabelo que tanto añoran los fans en Twitter

En Twitter ha sido tendencia desde hace semanas el hashtag #EnFamiliaConChabelo, #Chabelo, o cualquier derivado. La razón es porque los internautas extrañan las emisiones que desde las 07:00 horas tuvieron lugar en la televisión mexicana por decadas.

Durante más de 48 años el programa En Familia con Chabelo se emitió en televisión abierta de manera casi ininterrumpida, logrando hacer historia, pues logró mantenerse vigente desde 1967 hasta el 2015 y cada vez aumentando más su número de espectadores, pues todos querían entretenerse con tan memorable espectáculo.

Este era un programa de variedades, concursos y participación dedicado a la familia. Cada domingo se transmitía por Televisa y era conducido por Xavier López “Chabelo”, teniendo su primera emisión el 26 de noviembre de 1967 y su última el 27 de noviembre de 2015, tras 48 años al aire.

Se caracterizó por invitar a artistas y grupos musicales, además de las presentaciones de Chabelo al principio y al final de cada programa. Durante los 48 años al aire, el programa se transmitió casi sin interrupciones, aunque hubo algunas excepciones como suspensión por motivos de salud del conductor y eventos como Los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, la pandemia por la gripe AH1N1 en 2009, la cobertura de la visita de Benedicto XVI en 2012 y las elecciones presidenciales del mismo año.

Gracias a este programa, Chabelo ha tenido varios reconocimientos entre los cuales destacan dos Récord Guiness: el primero por la mayor trayectoria como conductor infantil durante 44 años y el segundo por el mayor tiempo haciendo un solo personaje (Chabelo por 53 años).

Pero con la llegada del internet y los memes, también llegaron las bromas acerca de su longevidad, especialmente porque muchos personajes de su generación, e incluso mucho más jóvenes ya han fallecido.

Aunque también hay bases para los rumores, pues según lo que López Rodríguez le dijo al diario El Universal en 2006, él debió haber fallecido desde los 70, después de un desafortunado incidente con una almendra.

“Una vez por comer una almendra descompuesta tuve parado el corazón minuto y medio e incluso me administraron los santos óleos. Vi mi vida de principio a fin: presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo adentro. De pronto, la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito. Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo. El médico que me atendió, dicen, me golpeó el pecho y me inyectó adrenalina. Regresé a la vida. Eso ocurrió hace 35 años”, explicó.

En resumen Chabelo evadió una guerra, “sobrevivió” a la muerte, y ha sido un niño por más de 50 años. Es fácil ver el porqué es considerado como un ser inmortal. Hace más de 5 años, el comediante infantil paralizó al público mexicano al anunciar el final de su programa matutino de concursos. Este estuvo en emisión por 48 años y, a pesar de estar a punto de alcanzar la ansiada meta de llegar a los 50, repentinamente el amigo de todos os niños dejó de acompañar a las familias mexicanas en sus mañanas dominicales.

Luego de este anuncio comenzó la cuenta regresiva, misma que muchos no querían que llegara a cero. Sin embargo, la fecha anunciada llegó: en la mañana del 20 de diciembre de 2015, las cámaras que había en el foro dos de Televisa San Ángel apuntaron al set con Chabelo en el centro de todo. A pesar de que parte del programa transcurrió como hizo todos los domingos por casi medio siglo, el ambiente era diferente: entre el público había gente con pancartas, mismas en las que expresaban el cariño y el agradecimiento que tenían hacia el comediante.

