“Hasta aquí llegaste”: así fue el día que Chabelo despidió al Mago Frank de “En familia”

El Mago Frank tiene 52 años de trayectoria artística, se mantiene vigente en el gusto del público de varias generaciones (Foto: El mago Frank)

El pasado 20 de diciembre se cumplieron cinco años de que llegara a su fin, tras 47 años al aire, el programa En familia con Chabelo, emisión histórica que llegó a los hogares de los mexicanos y latinoamericanos cada domingo por casi 5 décadas. Por las filas del programa infantil de concursos más popular de los últimos tiempos desfilaron diversos personajes que hoy gozan de una gran trayectoria y el reconocimiento del público.

Tal es el caso de Francisco Suárez, mejor conocido como El mago Frank, quien participó en la emisión de 1980 a 1990, diez años en los que incluso surgió su nombre artístico, pues así lo “bautizó” Xavier López Chabelo, quien lo invitó a integrarse a En familia después de conocer su trabajo en programas como Wonderlandia y Vamos a jugar jugando.

Del emblemático programa dominical, El mago Frank guarda muy buenos recuerdos, pues su labor como animador de la emisión en la que se encargaba de calentar los ánimos del público para mantener a las personas alegres y dinámicas fue muy reconocido por Chabelo, quien elogió en varias ocasiones su profesionalismo y talento artístico.

El Mago Frank debutó con Chabelo al inicio del año 1980, su participación duró 10 años (Foto: Archivo)

Así transcurrieron 10 años de programa, con sus respectivos fines de semana de ensayos y transmisiones, hasta que un día en 1990, Xavier López le comunicó al mago la noticia de que ya no formaría parte del equipo en un afán por refrescar el formato del programa. Dicha noticia fue inesperada para Frank, quien admitió haberse sentido decaído por algún tiempo.

En entrevista para Infobae México, de esta manera recordó aquel momento el popular mago del conejito Blas:

“Me marcó mucho el día que terminé, Chabelo era muy estricto en todos sentidos, por eso duró 48 años el programa. Cuando me dijo ‘Mago, hasta aquí llegaste’ pues yo me sentía parte del programa, me sentía… yo creí que era indispensable, ya después me di cuenta de que no. No me dio el motivo, me dijo ‘pues ya terminó el ciclo, Mago, es un ciclo’, le dije ‘sí, tienes razón’, nunca entendí por qué terminé el ciclo, me dijo ‘¿Qué nunca has terminado un programa? Pues este ya terminó, Mago’.

El Mago se encargaba de hacer trucos y animar a la audiencia para mantener un ambiente festivo (Foto: Archivo)

Ahora, me dijo ‘te invito a mi programa’, no me dijo ‘te invito 10 años a mi programa’. Yo firmaba un contrata por la ANDA cada programa, nunca me dijeron ‘un contrato por 5 años o por 10 años’, entonces a manera de que no le pude reclamar, al contrario, tenía que agradecerle que de un programa me dio 520, fueron 10 años, todos los domingos sin parar, el día que yo me casé fui a trabajar”, rememoró Frank.

Y aunque nunca conoció el motivo de su despido, a la distancia dilucida que pudo deberse a una estrategia para refrescar el programa ante los ojos del público.

“En ese tiempo cuando salí había un programa, TVO con Gaby Ruffo, era muy similar al de Chabelo, cuando yo salí entraron 6 chavas más, le dieron un giro y también entraron 4 cuates, sí se ve que a lo mejor le hizo ruido tanta alegría en aquel programa, y acá nada más éramos dos. Me quitó a mí y metió a más edecanes, se vio un cambio, no sé el motivo real, me hubiera gustado que me dijera ‘por güey te vas’, pero nunca me lo dijo. Me sentía triste, y la gente ‘oye, ya no estas con Chabelo, qué pasó’, era como un delito ‘qué hiciste, ya no estás con Chabelo’, y yo daba explicaciones y me aventaba rollos ‘estoy descansando, estoy de vacaciones’, me costó mucho trabajo aceptar que ya no estaba hasta que un día dije ‘ya me corrieron’ y santo remedio, la gente no preguntaba ya nada.”

En esta temporada de confinamiento, el mago presenta su espectáculo de forma virtual (Foto: El mago Frank)

Pese al final tan repentino de su participación, Frank guarda mucho cariño a quien vio como a un padre artístico, aunque admite que con el tiempo la amistad se fue enfriando debido a las ocupaciones de ambos:

“Lo quiero y respeto mucho, hubo un amor muy grande entre los dos, él me veía como un hijo me lo dijo varias veces, yo le dije eres mi papá artísticamente hablando, pero él es una persona muy ocupada y yo me ocupé en otras cosas, entonces no hubo la amistad de ‘vámonos a algún lado’, una vez me invitó a jugar golf, que yo no sé jugar. Finalmente yo creo que fuimos compañeros de trabajo y entiendo que tenía las mismas ocupaciones que ha tenido siempre y yo empecé a tener las mías”, finalizó el mago quien continúa presentando funciones infantiles y también una edición de su show en formato para adultos.

