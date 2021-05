El romántico reencuentro de Belinda y Christian Nodal: “Eres mi hogar”

El amor entre Belinda y Christian Nodal está intacto. Después de pasar unos días separados por cuestiones familiares y de trabajo, la pareja reapareció más enamorada que nunca y demostraron por qué se perfilan para celebrar un año de romance lleno de estabilidad y compromiso.

En medio de una sonada separación, evidente porque el cantante viajó a México para celebrar a su madre el pasado lunes, la pareja por fin se reunió en un romántico video que inmortalizó uno de sus momentos más cursis de su historia.

El pequeño clip fue compartido por el mismo Nodal, que demostró cuánto quiere a su amada novia y recordó que separse de ella le hace daño.

A través de sus historias de Instagram, el cantante dejó ver un fragmento de su reencuentro con Belinda, con quien pudo dormir después de varios días de insomnio provocado por la separación.

“Eres mi hogar. Te amo y te extrañé como loco”, escribió el joven de 22 años para acompañar el video en el que se ve a la coach de La voz senior dormir entre los brazos de su novio.

Fue el pasado lunes cuando Christian Nodal compartió un fragmento del festejo que tuvo por el Día de las madres con Cristy Nodal. En las imágenes se le vio cantando al lado de su mamá, después de una comida familiar.

Fue justo este periodo en el que el cantante de Botella tras botella expresó sus problemas para dormir, ante la ausencia de Belinda, quien se quedó en España porque actualmente se encuentra trabajando en su regreso a la televisión, con la producción de Netflix en España, Bienvenidos al Edén.

“De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabrón”, escribió hace unos días en su cuenta de Twitter.

Esto provocó las dudas entre sus seguidores y ante sus comentarios, Nodal prefirió explicar por qué durmió tan pocas horas en cerca de cinco días.

CAPTURA: Twitter/@elnodal

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”, concluyó el cantante, quien recibió diferentes consejos de sus fanáticos, que fueron desde un té hasta la oración.

Y es que en las últimas horas, Christian viajó para reunirse con sus familiares en su natal México y sorprendió a su progenitora con una gran celebración que reunió a toda la familia Nodal y que concluyó con un excéntrico postre flameado que Cristy presumió desde su cuenta de Instagram.

No obstante, a pesar del buen momento con sus seres queridos, Christian extrañó a Belinda e incluso le dedicó un mensaje en redes sociales en el cuál expresó “la falta que me haces...”.

Por su parte, la cantante de Amor a primera vista celebró un Día de las madres agridulce y es que su abuela Juana Moreno falleció en febrero de este año a los 88 años de edad.

E incluso compartió unas imágenes del llanto que le provocó esta ausencia, lo que muchos interpretaron como un sentimiento por el distanciamiento prolongado con Christian.

FOTO: Instagram/@belindapop

Fue en agosto del año pasado cuando los cantantes confirmaron su relación, la cual iniciaron en medio de las grabaciones de La voz México, proyecto de TV Azteca del que fueron coaches y en el que Nodal resultó el ganador absoluto.

En aquella época fueron identificados como “la pareja del momento” y han sabido demostrar que su amor es sólido y resistente, muy a pesar de que muchas de las personas a su alrededor no creían en ellos.

