“Botella tras botella” llegó a los 45 millones de reproducciones: así lo celebraron Belinda y Christian Nodal

Belinda y Nodal celebraron los 45 millones de views de "Botella tras botella"

Esta mañana los cantantes Belinda y Christian Nodal celebraron el rotundo éxito de Botella tras botella, el último sencillo que estrenó el interpreté de regional mexicano junto al rapero Gera Mx, luego de que la canción de desamor alcanzara los 45 millones de reproducciones en YouTube.

Desde España, la pareja celebró el hito en la carrera del cantante con una comida y un delicioso pastel que Belinda regaló a Nodal y que quedó adornado con un sencillo “¡45 millones de felicidades! Te amo”.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un video del divertido y tierno momento que terminó con Belinda embarrada de pastel en todo el rostro. Y es que, como es costumbre en México, quien está por degustar un pastel debe darle una “mordida” antes de comerlo.

Sin embargo, Nodal aprovechó el momento para embarrar el rostro de su pareja en el postre. Ante aquella travesura, Belinda sólo pudo advertir a la cámara: “Christian, te mamast*”, “¿pueden creer que es su pastel, celebración de sus 45 millones y me hace esto?, ¿les parece normal?”

Video: @belindapop / Instagram.

El éxito de la última canción de Christian Nodal ha sido una grata sorpresa para los cantantes, pues desde que se anunció la colaboración entre ambos hace unas semanas, Nodal y Gera Mx se volvieron tendencia en redes sociales. Y la hazaña se repitió, con mucha más fuerza, tras el estreno del sencillo el pasado viernes.

A pocas horas de publicarse el tema, alcanzó una gran cantidad de reproducciones hasta alcanzar la estratosférica cifra de 45 millones, misma que continúa a la alza. Y es que el tema, con el característico sello “dolido” de Nodal y con el buen beat de Gera Mx, ha captado a millones de escuchas.

Ante el buen recibimiento de la canción, fue el mismo Gera Mx quien expresó su agradecimiento a sus seguidores: “Gracias raza, qué bonito se siente crear una canción sonando por todos lados, gracias a mi compadre Nodal, qué bonito romperla con un amigo así con una guitarra, una canción ahí en el estudio”, dijo en sus historias de Instagram.

Por su parte, Nodal aseguró que este es uno de los temas más “genuinos” que ha compuesto, y recordó el éxito que el tema tuvo incluso antes de estrenarse oficialmente.

El dueto entre Christian Nodal y Gera MX ha sido uno de los más esperados de ambos artistas. (Foto: @geramx1/ Instagram)

“Que este tema sea tan genuino siento que lo hace más especial. Se fue viral porque yo lo puse en mi canal de Twitch mientras estaba jugando y alguien tomó ese pedazo, lo puso en TikTok y se fue a un impacto que ni él ni yo habíamos planeado, ni siquiera estaba en nuestros planes sacar la canción”, compartió

Y es que desde antes de llegar a las plataformas digitales, una estrofa la canción se convirtió en un trend de TikTok: “Botella tras botella ando tomando pa’ olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas, a mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo, para ser sinceros yo ni quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor así”.

Botella tras botella, producción de JayRick y Edgar Barrera, forma parte del esperado próximo álbum del Christian Nodal, el cual se llamará Hecho a la medida. En redes sociales, el cantante también ya anticipó que esta nueva producción contiene una colaboración con Belinda, además de un dueto que realizó al lado de la Banda MS.

