Christian Nodal habló del padecimiento que le ha causado la separación de Belinda

Ya quedaron atrás los mensajes de "te amo" entre Belinda y Christian Nodal (IG: belindapop / nodal)

Luego de semanas de no separarse ni un segundo de su pareja, la estrella del regional mexicano Christian Nodal viajó a México para visitar a Cristy Nodal en el marco de Día de la Madre. Sin embargo, este distanciamiento de la cantante Belinda, podría estar afectando su salud.

Desde su cuenta de Twitter, el cantante expresó que padece un fuerte insomnio que le ha impedido conciliar el sueño y atribuyó su malestar a la ausencia de su pareja: “De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabrón”, expresó el cantante de Botella tras botella.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”, concluyó, despertando la preocupación de sus seguidores, quienes le ofrecieron toda clase de remedios, desde un té hasta la oración.

CAPTURA: Twitter/@elnodal

Y es que en las últimas horas, Christian viajó para reunirse con sus familiares en su natal México y sorprendió a su progenitora con una gran celebración que reunió a toda la familia Nodal y que concluyó con un excéntrico postre flameado que Cristy presumió desde su cuenta de Instagram.

No obstante, a pesar del buen momento en familia, Christian extrañó a Belinda e incluso le dedicó un mensaje en redes sociales en el cuál expresó “la falta que me haces...”. Hasta el momento no se sabe si Nodal regresará a los brazos de Belinda, quien se encuentra trabajando en su regreso a la televisión con la producción de Netflix en España, Bienvenidos al Edén.

Por otra parte, la coach de La Voz Senior tuvo una celebración del Día de las Madres muy difícil, marcada por la ausencia de su abuela Juana Moreno, quien falleció en febrero de este año a los 88 años de edad.

Desde su cuenta de Instagram, la cantante de Luz sin gravedad, compartió algunos recuerdos de su abuela y se expresó sobre cuánto extraña a la mujer que la apoyó durante toda su vida: “Ay, mamá, cuando la extraño. Mi primer día de las madres sin ti, te extraño mucho...”, escribió sobre una historia que retomó del perfil de su progenitora, Belinda Schüll.

FOTO: Instagram/@belindapop

“¡Me encantaba verte feliz! Siempre fuiste y serás el ángel que me cuida, te amo mamá”, continuó la vocal. “Hoy es un día difícil para mí, te extraño mucho abuelita, extraño tu vos, tu sonrisa, tus abrazos, tus ocurrencias y extraño hasta tus regaños. Feliz día para ti también, donde quiera que estés, mi reina”.

Posteriormente, Belinda compartió un video de ella llorando, aparentemente por el impacto que tuvo en ella la partida de su abuela. Sin embargo, el breve audiovisual causó una ola de especulaciones en redes sociales y en los medios de comunicación sobre la verdadera razón del llanto de la modelo.

Y es que en redes sociales comenzó a circular la versión de un supuesto rompimiento de la pareja que recientemente cumplió nueve meses. Algunos usuarios en la cuenta de Twitter de Nodal señalaron que la tristeza y el insomnio de Nodal en realidad se debían a que “cortó con Beli” y que, por eso mismo, el vocal expresó que su novia “le hacía falta”.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración para aclarar la situación, ni para esclarecer si todo se trata de un fuerte episodio ocasionado porque se echan de menos.

