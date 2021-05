Batalla en el regional mexicano: la amenaza de Natanael Cano a Kristopher Nava

Natanael Cano y Kristopher Nava han hecho pública su disputa a través de sus cuentas de Instagram Fotos: Instagram @natanael_cano / @ggfkrisssssssssssssssss

Recientemente se han visto en polémica los jóvenes cantantes Natanael Cano y el vocalista de T3R Elemento, Kristopher Nava, después de que este último dijera que el intérprete de Amor Tumbado le copia el estilo.

En una pequeña entrevista para el programa Suelta la sopa, le cuestionaron a Natanael Cano qué era lo que pensaba de las declaraciones de Nava, el cantante respondió: “si me lo encuentro así cara a cara, ahí sí puede pasar algo”.

Natanael Cano es un joven de 20 años originario de Hermosillo (Foto: captura de pantalla Instagram/@natanael_cano)

La disputa entre los cantantes de regional mexicano inició a través de sus cuentas de Instagram en donde ambos subían historias en las cuales trataban de demostrarse que uno era superior al otro. Las publicaciones subían de tono y ninguno de los dos paraba.

En una historia de Kristopher Nava, hacia Natanael, se le ve fumando mientras que había un texto en inglés que decía: “who you think put you nigg*s on” posteriormente enseñó una bolsa que tenía grabado Fieore, lo que parece ser el logo de una marca. Cano le respondió en mensaje privado lo siguiente: “estás todo pendej*, te falta cash, diles que te den”.

Ante esto, el vocalista de T3R Elemento compartió una publicación en donde afirmó que Natanael Cano busca ser como él, así como también mencionó que quiere golpearlo. Sin embargo, actualmente ya no se encuentra disponible dicha publicación.

Kristopher Nava busca tener una pelea con Natanael Cano Fotos: Captura de pantalla Instagram / @ggfkrisssssssssssssssss

Ya no se han visto publicaciones relacionadas a esta disputa, de hecho, la cuenta de Instagram de Natanael Cano se encuentra sin publicaciones. No obstante, en sus historias ha informado que su más reciente tour, Tumbado Tour, iniciará el próximo 30 de mayo en Denver, Colorado.

A pesar de su corta edad, el joven cantante ya ha estado inmiscuido en algunas problemáticas con otros cantantes. La primera se dio con Pepe Aguilar. Todo comenzó cuando el Escorpión Dorado le pidió su opinión al intérprete de Por mujeres como tú, sobre los corridos tumbados.

“¿Qué está pasando con la música mediocre, chafa y pinch*? Van a generar una bonanza de artistas… Que todos los chavos de esta generación que realmente son talentosos, que realmente son músicos y están creciendo con toda esta mierd*, que digan: yo voy a hacer otra cosa”, expresó Aguilar.

El conflicto terminó con Natanael Cano pidiendo disculpas (IG: pepeaguilar_oficial/ natanael_cano)

Después de la declaración de Aguilar, el joven de 20 años le contestó: “de mi parte te puedes ir a la verg*, tú y tus fans que ya están en la tumba, no existe ni uno, ni a mi jefa le gustas, güey”. Afortunadamente esta riña finalizó con Cano disculpándose.

“Quiero pedirle una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos los fans míos y de él, por expresarme de una manera no correcta. Yo sé que eso no se hace, en todos lados se respeta a toda la gente mayor y aquí estoy yo para disculparme. Soy una persona que defiende su música y que la va a seguir defendiendo hasta el día de su muerte. Lamentablemente pasaron varios malentendidos, de los cuales me toca a mí aclarar las cosas”, escribió Natanael en su cuenta de Instagram.

Julio Preciado comentó que no le gusta lo que hace Natanael Cano (IG: juliopreciado/ natanael.cano)

Julio Preciado fue otro que tuvo problemas con Natanael. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el cantante mazatleco expresó que las letras de los corridos tumbados no tienen respeto.

“¿Qué trae Natanael Reyes? ¿Cómo se llama? Natanael Cano y toda esa gente, me estaba diciendo mi compadre ‘sólo están platicando la vida de nosotros, pero ellos la están platicando, nada más. Nosotros la vivimos, ellos la están contando, la están cantando, pero nosotros sí teníamos respeto por la música y por el público’”, comentó Julio Preciado.

SEGUIR LEYENDO: