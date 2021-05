Cómo fue el millonario fraude del que fue víctima Luis Miguel

Infobae

El adelanto del sexto capítulo de Luis Miguel, la serie abarca uno de los momentos más dramáticos de la segunda temporada: cuando el cantante descubre quién es el responsable del terrible accidente que lo dejó incapacitado para cantar y que podría ser la misma persona que le robó por años.

En el adelanto que publicó Netflix desde su cuenta de Instagram, aparece la auditora Azucena, interpretada por la actriz mexicana Teresa Ruiz, en un viaje por Lima, Perú. En donde se reúne con el dueño del foro en el cual “El Sol” tuvo un accidente durante un concierto.

Una vez que Azucena habla con el dueño y lo responsabiliza del incidente, éste asegura que todo es culpa del equipo del cantante: “Eso pasa cuando el representante no alquila un equipo decente. Esto es lo que acabaron comprando, revise la firma (en un documento), ¿trabaja esta persona con ustedes?, cuestiona el dueño del foro peruano en un punto de suma tensión.

El clip es la continuación del episodio anterior de la serie, en el cual la auditora le pide autorización a Luis Miguel para hacer un viaje a la capital del país andino. Ante esta petición, el cantante sencillamente contesta: “¿Desde hace cuánto me están robando?”.

El cantante fue víctima de un desfalco y será este domingo cuando conozcamos más sobre esto (Netflix)

Aunque en la ficción todavía no se ha señalado aún al responsable del presunto robo, hay varios personajes que se perfilan para haber traicionado a Micky. Pero el más sospechoso de todos es el personaje de nombre “José Pérez”, quien se desempeña en la línea temporal de los 90 como el chofer de Hugo López y diez años después como asistente de “El Sol”, junto a “Mauricio Ambrosi”.

Desde el inicio de esta temporada, “José Pérez” aparece como responsable del accidente de Luis Miguel, pues él se llevó una importante cantidad del espectáculo que ofreció en Lima. Aquello, más su turbia alianza con Patricio Robles para conspirar contra Micky en lo referente al dueto con Frank Sinatra, lo han perfilado como el seguro estafador.

Sin embargo, hay otras versionas que apuntan que en realidad el que hizo el fraude fue otro: el exmánager de Luis Miguel: Hugo López.

Fuera de la ficción, fue la presentadora de televisión Verónica Castro, quien en el 2018 calificó al argentino como “un gángster”, y narró que ella misma advirtió a “Luismi” sobre López, pues sufrió un robo de manos de quien también se desempeñó como director de Televisa Argentina.

Muchos han señalado como responsable a Hugo López (EFE/Camila Jurado/NETFLIX/SOLO USO EDITORIAL)

“Le hablé a Luis Miguel y le dije: ‘¿Cómo se te ocurre agarrar a este ladrón, hijo de su madre? Me dejó vivir en Argentina esto. Me robó, ten cuidado”, a lo que el puertorriqueño sólo contestó: “ Vero, ya lo agarré y me está llevando la carrera”, narró Castro a Ventaneando en el 2018.

Verónica también detalló que el cantante no se dio cuenta del fraude, sino años después de la muerte del mánager: “Creo que él (Luis Miguel) se dio cuenta hasta que murió (Hugo) porque el avión, el helicóptero. No sé, todas las cosas que tenía de propiedades las había puesto a su nombre y luego se las dejó a su mujer (Lucía Miranda)”.

Esta versión también fue respaldada en el libro escrito por el periodista Javier León Herrera, Luis Miguel, la historia: la verdad sobre la vida del cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos. Según el cual, las auditorias del patrimonio del cantante tuvieron lugar a principios de la década del 2000, cuando “El Sol” quiso iniciar su propio viñedo, exactamente como se ha plasmado en la producción de Netflix.

Y durante las auditorías se descubrió que Hugo había puesto propiedades a nombre propio, así como a nombre du su esposa. Aprovechándose de la confianza que existía entre ambos.

