“Me metieron un putaz*”: Michelle Renaud recordó tremenda cachetada que Yadhira Carrillo le dio en un casting

La actriz Michelle Renaud narró un inesperado episodio en su trayectoria artística, en el cual recibió una fuerte cachetada por parte de Yadhira Carillo, mientras hacían un casting. El golpe la dejó aturdida y sumamente desorientada, pues no había recibido una agresión así hasta ese momento.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de la cantante Karla Díaz, Michelle narró que Yadhira Carrillo la cacheteó durante una escena en donde ambas actuaban. A pesar de ello, la protagonista de Quererlo todo expresó su admiración por la originaria de Aguascalientes, a quien considera “una gran actriz”.

“Ella (Yadhira) me tenía que dar una cachetada, yo era su hija, y en el ensayo la marcamos. Y en la toma, la verdad es que una gran, gran actriz, que te mete; hay actrices que te envuelven así y que te hacen creer que lo que está pasando es real, pero a ella se le pasó la mano. Porque de repente, me estaba gritoneando no sé qué, me mete un cachetadón, me sordeo (sic), se me duerme la cara y no entiendo qué pasó”, recordó Michelle.

El golpe fue tan fuerte, que la actriz de 32 años se quedó conmocionada aun cuando ya habían pasado varios minutos después del impacto: “Me quedé como shockeada en la vida real, creo que fue perfecta para la escena, pero yo salí y seguí sin entender qué había pasado porque yo nunca había tenido violencia en mi casa, nunca nada y duelen cañón. Me lo acomodó así, que yo iba en el coche acomodándome la cara”.

“Me la dio bien dada y bueno, yo dije ‘el karma’, porque yo sí he tenido varios compañeros que me dicen ‘dámela’ (la cachetada), y yo ‘¿seguro?, y en el enojo ¡púmbale!, vi lo que se siente”, agregó, recordando que ella ya había propinado algunos golpes a otros actores.

Según narró la actriz, la agresión se debió al calor de la puesta en escena y en ningún momento Yadhira pensó en golpearla “en mala onda”, así que no quedó resentida con la actriz. No obstante, Michelle expresó que fue demasiada intensidad en el golpe, considerando que nadie iba a ver la toma, pues se trataba de una audición en la cual no fue seleccionada.

“Yo sí dije ‘se la voló', porque o sea, espérate hermana, es casting, ¡nadie lo va a ver!”, recordó Michelle, “o sea si fuera mínimo en una novela. En la mía nadie lo vio, ni siquiera quedé en el personaje y me metieron un putazo”, expresó Renaud, quien aseguró que durante el casting también estuvo presente la actriz Cecilia Suárez y que haber participado fue una de las mejores experiencias en su trayectoria. “Valió la pena”, concluyó.

Por otra parte, durante la misma entrevista en el canal Pinky Promise, la exactriz de Rebelde ventiló algunos malos tratos que vivió en el set de grabación de la telenovela juvenil y que por poco logran que renunciara a su sueño de dedicarse a la actuación.

“Entré de extra en Rebelde y dije: ‘¿Qué es esto? No quiero’. Es la cosa más horrible ahí, la verdad, siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal”, recordó Michelle. “No es que nos trataran mal, es que estas todas las horas y si de pronto Anahí y Poncho están platicando mucho, les da miedo decir ‘Anahí, Poncho, cállense’, entonces era ‘pinches extras, cállense’. Y nosotros éramos de ‘no estamos hablando’”.

“Entonces yo decía ‘no me gusta, estoy todo el día, nada más paso por detrás’. De ahí yo dije ‘bye, ya, esto de la actuada’”, expresó Michelle. Sin embargo, según relató la actriz, esta situación no se prolongaría demasiado, pues pronto recibió una invitación por parte del productor para integrarse al elenco con un personaje que llevó el mismo nombre que ella y, de ahí, todo fue cuesta arriba en su carrera actoral.

