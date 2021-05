“Si fuera verdad, me quedaría calladito”: Padre de Frida Sofía se defendió por las acusaciones de fraude

el padre de Frida Sofía añadió que Morales se empeñó en venderle un negocio que no era de su propiedad (Foto: captura de pantalla de Twitter/@beatrizpasquel)

Tras las acusaciones de fraude en 2012 emitidas por el empresario Roberto Morales a Pablo Moctezuma; el padre de Frida Sofía dio su versión de los hechos y destacó que eran sentencias falsas en su contra.

“Gracias por darme la oportunidad de poder defenderme de este tipo que no lo entiendo. No voy a permitir que siga difamándome a sus anchas, cuando es un mentiroso. Se lo voy a comprobar”, dijo para Ventaneando.

Asimismo, señaló que, cuando él se encontraba en el proceso de negociación del restaurante involucrado, los dueños del lugar le dijeron que Roberto Morales no estaba al corriente con los pagos y la transacción que le estaba proponiendo no era correcta.

“Me dice que él tiene este restaurante y me lo vende. Yo dije ‘está buenísimo’. Le di un adelanto de mucho dinero; una cuarta parte de lo que él proponía. En un momento, me lleva con los verdaderos dueños, que son gente muy pudiente. Los dueños me dijeron ‘Pablito, el señor está rentando aquí y no puede traspasar. También nos debe año y cacho de rentas’” exclamó Moctezuma.

Aunado a lo anterior, el padre de Frida Sofía añadió que Morales se empeñó en venderle un negocio que no era de su propiedad y externó que todo lo señalado por el empresario era mentira.

“Él habla de que es un empresario, pero yo le dije que me estaba vendiendo algo que no era de él. Me dijo ‘no te preocupes, tú págame y yo pago lo de acá’. Todo esto lo voy a comprobar. No se dio por pagado con el millón de pesos que me robó, sino que ahora quiere más. No se lo voy a permitir, ahora sí se las voy a cobrar todas”, dijo para el programa de TV Azteca.

Y añadió: “Si fuera verdad, yo me quedaría calladito y pues ni modo. Mis socios en Estados Unidos me hablaron y me dijeron ‘¿qué es esto?’. No es la primera vez que se quiere hacer el interesante y a difamarme. Le voy a poner un hasta aquí”, sentenció.

Cabe recordar que, según el empresario Roberto Morales, Pablo Moctezuma lo estafó durante varios años desde 2007, dándole cheques sin fondos durante la compra de un restaurante en la Ciudad de México.

Roberto Morales, dueño de un restaurante que se encuentra en Paseo de la Reforma, aseguró en entrevista con Ventaneando que el papá de Frida Sofía un día llegó a su negocio como cualquier cliente, pero mostrando su interés en comprar el establecimiento.

Después de manifestar sus intenciones y llegar a un acuerdo, Morales aceptó vender el lugar, pero Moctezuma al poco tiempo habría comenzado a pagar con cuentas sin fondos, prometiendo que algún día llegaría a saldar su deuda y pidiendo sólo tiempo.

“En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro ocasiones, y me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta, etcétera. [...] Ya le había entregado los documentos del restaurante porque él había firmado contratos conmigo, y pagarés”, dijo Morales sobre Moctezuma.

El empresario asegura que la deuda que tiene Pablo con él asciende a cerca de 4 o 5 millones de pesos.

