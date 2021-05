Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, es acusado de haber cometido un fraude millonario

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, nuevamente es acusado por fraude (Foto: Twitter/@beatrizpasquel)

Según el empresario Roberto Morales, Pablo Moctezuma lo estafó durante varios años desde 2007, dándole cheques sin fondos durante la compra de un restaurante en la Ciudad de México.

Roberto Morales, dueño de un restaurante que se encuentra en Paseo de la Reforma, aseguró en entrevista con Ventaneando que el papá de Frida Sofía un día llegó a su negocio como cualquier cliente, pero mostrando su interés en comprar el establecimiento.

Después de manifestar sus intenciones y llegar a un acuerdo, Morales aceptó vender el lugar, pero Moctezuma al poco tiempo habría comenzado a pagar con cuentas sin fondos, prometiendo que algún día llegaría a saldar su deuda y pidiendo sólo tiempo.

Pablo Moctezuma debería alrededor de 5 millones de pesos a Roberto Morales (Foto: Instagram/@beatrizpasquel)

“En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro ocasiones, y me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta, etcétera. [...] Ya le había entregado los documentos del restaurante porque él había firmado contratos conmigo, y pagarés”, dijo Morales sobre Moctezuma.

El empresario asegura que la deuda que tiene Pablo con él asciende a cerca de 4 o 5 millones de pesos.

Cuando Morales intentó recuperar su dinero a través de una demanda civil, intentando que el dinero fuera regresado por un embargo de bienes y cuentas bancarias, sus abogados descubrieron que la ex pareja de Alejandra Guzmán no contaba con ninguna propiedad a su nombre ni fondos en ninguna de sus cuentas, además de que las acciones con las que había respaldado su compra, no tenían valor alguno.

El vendedor del restaurante entonces se quedó sin su negocio y sin el dinero por el que lo vendió.

Moctezuma habría utilizado el mismo modus operandi con varias personas (Foto: Instagram/@beatrizpasquel)

Lamentablemente, el fraude no se quedó sólo en Morales, sino que a otras personas también les robó dinero y con el mismo restaurante, convirtiéndose en éste el modus operandi de Moctezuma.

“Me compra a mí el restaurante y no me lo paga, y luego lo vende cuatro veces, a cuatro inversionistas más en donde tampoco les puede cumplir. Entonces, llega un momento en el que me doy cuenta a través de mis abogados que tenía cuatro asuntos más por fraude, independientemente del que me hizo a mí en primer lugar”.

Debido a la demanda del empresario, supuestamente se giró una orden de aprehensión en contra de Pablo Moctezuma, éste se habría escondido en Acapulco y después en Marruecos, estando fuera de las capacidades de las autoridades mexicanas.

Frida Sofía dijo que no culpaba a su papá por haberse distanciado de ella mientras estaba en prisión (Foto: Instagram/@beatrizpasquel)

Posteriormente, gracias a otra de las demandas, nuevamente otra orden de aprehensión fue emitida y lo capturaron en un restaurante de Polanco. Habrían encarcelado a Moctezuma en el Reclusorio Norte, pero no pasó mucho tiempo ahí porque llegó a un arreglo con la otra persona que lo demandó.

Roberto Morales asegura que los fraudes cometidos por el padre de Frida Sofía ascienden a cerca de 10 millones de pesos.

No sería la primera vez que Pablo Moctezuma es acusado de cometer fraude, pues en 2012 fue arrestado por las mismas acusaciones, debido a esto, Frida Sofía tuvo que separarse de su padre por un tiempo; la modelo asegura que no culpa a su padre de lo ocurrido.

La familia paterna de Frida Sofía es dueña de un gran emporio de restaurantes en México. Casa Dorada, El Candelero, y Salamanca son restaurantes que gozan de un gran prestigio y son propiedad de la madre de Moctezuma, Estela, quien desde hace varias décadas se encuentra introducida en el mundo restaurantero.

