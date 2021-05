La foto de juventud de Victoria Ruffo, Érika Buenfil y Edith González

Victoria Ruffo, Érika Buenfil y Edith González inciaron su carrera actoral a finales de los años 70 (Foto: Cuartoscuro)

En los últimos días se ha popularizado en las redes sociales una imagen del pasado que da cuenta de la juventud de tres emblemáticas actrices de la pantalla mexicana.

En la postal impresa en blanco y negro se les puede ver juntas a Victoria Ruffo, Edith González y Érika Buenfil cuando eran tan solo unas adolescentes, jóvenes promesas de la actuación en el medio artístico.

Llamó la atención que en esta imagen aparecen las tres chicas ataviadas con conjuntos deportivos, específicamente atuendos para jugar tenis, y parece ser que la postal fue parte de alguna sesión fotográfica para una revista y no la escena de alguna telenovela o película.

La imagen que habrá sido captada a finales de la década de los 70, cuando las actrices tendrían al rededor de 15 años, causó revuelo entre algunos internautas, quienes señalaron la belleza de las tres actrices que hoy en día gozan de popularidad internacional.

No se especificó si la imagen fue captada como parte de una sesión de fotos deportivas (Foto: Facebook/Clásicos de novela)

La caja de comentarios de la cuenta Clásicos de telenovela se llenó de mensajes elogiando a las entonces jóvenes histrionisas: “100 % natural, qué hermosas, la belleza natural lo máximo y sin necesidad de desnudarse como ahora en día, ya todo es plástico”, “Dato curioso: se dice que ellas audicionaron juntas para Cachún-cachún-ra-ra y no quedaron y triunfaron en la vida, y los que si quedaron no triunfaron tanto”, “Naturales hermosas cada una en su estilo, finas no como las de ahora, ya todas se parecen exageradas, cuerpos de plástico, caras desfiguradas”, “Faltó Laura Flores, también era amiga de ellas y de la misma época y también muy guapa”, se puede leer en respuesta a la imagen.

A la fecha, tanto Victoria Ruffo como Érika Buenfil continúan protagonizando proyectos y formando parte de exitosas telenovelas en las cuales han incursionado desde hace cuarenta años. En el caso de Buenfil, quien también ha encontrado un nicho de mercado en las redes sociales al grado de ser apodada “la reina de TikTok”, está próxima a aparecer de nueva cuenta en la pantalla chica.

De vez en cuando Érika Buenfil impacta a sus fans con fotos de su juventud (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

La rubia actriz será una de las cuatro protagonistas de Vencer el pasado, la nueva producción de la realizadora Rosy Ocampo para Televisa. Buenfil cuenta con una exitosa trayectoria: debutó con su primer protagónico en 1985 en la telenovela Angélica, al lado de Sergio Goyri, donde también interpretó el tema principal de la historia.

A sus 57 años ha interpretado tanto a malvadas villanas como a inocentes heroínas, historias como El maleficio, Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Amarte es mi pecado y Corazones al límite la han puesto en el gusto del público latino.

Victoria Ruffo es la madre de José Eduardo Derbez y ha participado con él en su canal de Youtube (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

Aunque Victoria Ruffo se ha mantenido en bajo perfil mediático los últimos tiempos, se sabe que continúa su carrera en espera de un papel que de nueva cuenta la haga brillar ante su público que ha sido fiel a través de los años. Ruffo, de 58 años, también ha sido llamada “la reina de las telenovelas”, pues la gran mayoría de los melodramas que protagonizó fueron un éxito rotundo no sólo en México sino en múltiples países.

En su juventud ganó fama por su característico look de cabello negro, sin embargo ahora se encuentra en una etapa más relajada de su vida en incluso se ha dejado ver en las redes sociales mostrando sus canas naturales con orgullo. Corona de lágrimas, Abrázame muy fuerte, Simplemente María y La fiera son algunas de sus telenovelas más aclamadas.

Edith González solía decir "hay que amar la vida" (Instagram)

Por su parte, la recordada Edith González perdió la vida en junio de 2019 a causa del cáncer de ovarios que padecía desde hace tiempo atrás y contra el que luchó por varios años. Es recordada por su gran cantidad de protagónicos en proyectos como Corazón salvaje y su innegable belleza.

