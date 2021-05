“Vengo de una familia de nalgoncitos”: Latin Lover contó la verdad detrás del tamaño de su trasero

Los jueces de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' son Latin Lover, Andrea Legarreta y Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Debido a las constantes críticas sobre la autenticidad de su cuerpo, el ex luchador Latin Lover declaró que no tiene operado el trasero como muchos creen. Además, explicó que el tamaño y forma de sus “pompas” se debe al ejercicio contante y la genética.

Victor Manuel Reséndiz Ruiz, mejor conocido como “Latin Lover” por el nombre artístico que acuñó durante su paso por la la Triple A, es un luchador profesional, actor y modelo originario del estado de Monterrey que inició su trayectoria deportiva cuando comenzó a ejercer la lucha mexicana. Posteriormente, participó en novelas y proyectos de baile como Bailando por un sueño y Las Estrellas bailan en Hoy.

Debido a que desde su debut hasta el día de hoy el modelo conserva un cuerpo tonificado, muchas veces ha sido cuestionado sobre el origen de su trasero, ya que muchos piensan que sus “pompas” son operadas. Por tal motivo, el actor aseguró que la forma de su trasero es fruto del ejercicio constante y de la genética, pues su familia tiene grandes las pompas.

Video: Hoy

“No, nunca me las he operado en mi vida. Mucho ejercicio y a parte vengo de una familia de todos nalgoncitos”, declaró en una entrevista para el programa Hoy.

En su cuenta de Instagram, con gran frecuencia Latin Lover comparte fotografías con poca ropa, en donde presume su abdomen marcado, piernas y brazos torneados. En dicho espacio, con comentarios atrevidos y emojis de fuego, sus fanáticas se acaban en halagos hacia el actor, quien actualmente cuenta con más de 153 mil seguidores en la plataforma.

Dentro del cuadrilátero, el deportista de 53 años se hizo famoso por sus bailes y movimientos sugerentes, además de la poca ropa con la que subía, pues sólo portaba una trusa con el estampado de un corazón roto. Al inicio de su carrera tenía una mascara pero la perdió a los seis meses ante Sangre Chicana . Al darse cuenta de lo complicado que era el medio, el luchador estuvo a punto de abandonar la lucha.

Latin Lover es juez de "Las Estrellas bailan en Hoy", a lado de Andrea Legarreta y Lolita Cortés será juez del reality show de 'Hoy'. (Foto: @victor_latinlover/ Instagram)

“Yo tiré la toalla, fui a la oficina, le dije gracias al promotor pero quien se encargaba de hacer los programas, de decir quién contra quién era un ex luchador, en paz descanse, muy famoso de nombre Rubén Juárez (...) él me alcanzó y me dijo: ‘Chamaco, en lugar de quejarte, síguele. Así como viene los golpes, así regrésenlos, póngase a entrenar”, confesó el deportista.

Otro de los motivos que afectaron su desempeño al principio de su carrera tuvo que ver con la experiencia de stripper que el actor tenía porque anteriormente había trabajado como bailarín en un grupo llamado Los Latin Lover. No por su físico, sino porque además del nombre, Latin creó una presentación en donde iniciaba con un sensual baile y desnudo todas sus peleas.

“Yo subía al ring con mi trajecito y me quitaba la ropa pero me quedaba en calzón de lucha. Era mi presentación (...) Empecé yo a destacar porque ya no me dejaba pero estaba ya luchando con que no era bien visto que un luchador bailara”, dijo.

Latin Lover dejó se luchar por miedo a sufrir un accidente mortal

Después de 23 años dentro de la lucha libre, el atleta se retiró por miedo a sufrir un accidente que terminara con su vida, como le llegó a pasar a luchadores como “La Parka” y “El hijo del Perro Aguayo”. Sin embargo, sí tuvo que ser sometido a múltiples cirugías por las lesiones que le causaban sus presentaciones, de las cuales se recuperó con rehabilitación.

A la par, Latin Lover continuó con trabajando como bailarín en Solo para mujeres e incursionó en el mundo de la actuación con la novela Velo de Novia, además de su participación en la película Roma de Alfonso Cuarón.

SEGUIR LEYENDO: