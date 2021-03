“Acapulco”: los detalles del spin-off de la película “Cómo ser un Latin Lover” de Eugenio Derbez

How to be a Latin Lover aún no cuenta con fecha de estreno pero será una de las prometas de la plataforma (cortesía: Twitter Eugenio Derbez)

El comediante y popular Eugenio Derbez estará de nueva cuenta en la pantalla chica con la serie “Acapulco”, que es continuación directa de su cinta, “How to be a Latin Lover” y Apple ofreció nuevos detalles de la comedia que estrenará en su plataforma de streaming Apple TV+.

Derbez, quien será el narrador e interpretará de nueva cuenta al personaje principal, ‘Máximo’, es un joven mexicano cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida en el resort más popular de “Acapulco”. Pero pronto se da cuenta de que el trabajo es mucho más complicado de lo que jamás imaginó, ya que todas sus creencias y su moral comienzan a ser cuestionadas.

Apple anunció también hoy que , protagonizarán junto a Eugenio Derbez Acapulco: Enrique Arrizon, Damián Alcázar, Camila Pérez y Raphael Alejandro. La serie tendrá un formato de comedia que combinará bastantes momentos en habla hispana y otros en inglés.

La historia estará ambientada en 1984 y se contará a manera de retrospectiva en la que Maximilano le contará a su sobrino Hugo, como este llegó a ser famosos iniciando desde cero. Damián Alcázar se une al elenco como Don Pablo, el jefe de operaciones del balneario de Acapulco. Camila Pérez (de la serie de Gotham) interpretará a Julia, la recepcionista de la recepción del resort.

Al elenco también se unen Enrique Arrizon (April’s Daughter, An Unknown Enemy) como ‘el joven Máximo’, un joven cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida en el resort más popular de Acapulco. También estará Raphael Alejandro (How to Be A Latin Lover, Once Upon A Time) como ‘Hugo’, el sobrino de ‘Máximo adulto’.

Eugenio Derbez y Ben Odell se desempeñan como productores ejecutivos en nombre de 3Pas Studios, mientras Eric Kim Tannenbaum serán productores ejecutivos y Jason Wang coproductor ejecutivo en nombre de The Tannenbaum Company. Por otro lado, también se sabe que la serie es un esfuerzo por la marca Apple para empezar a posicionar contenido exclusivos en su plataforma de streaming, esta estaría compitiendo contra los grandes que ofrecen estos servicios como Amazon Prime, Netflix o Disney+.

Acapulco, que había estado en desarrollo en Apple durante mucho tiempo, se une a la lista de originales internacionales de Apple, que incluye Echo 3 , un nuevo thriller de acción ambientado íntegramente en Sudamérica y escrito por el productor y escritor ganador del Oscar Mark Boal, también.

Apple Originals ha sido galardonado con 342 nominaciones a premios así como 88 galardones y reconocimientos en poco más de un año, incluyendo un Golden Globe Award, Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, Daytime y Primetime Emmy Awards, un NAACP Image Award, un Peabody Award y más.

Por otro lado, las buenas noticias abundan para Derbez, que en el mes de febrero fue galardonado por Coda, la nueva película en la que participa y resultó una de las grandes ganadoras en el Festival de Cine de Sundance, uno de los más prestigiosos de la industria estadounidense.

A través de sus redes sociales, el actor mexicano con basta trayectoria en proyectos hollywoodenses publicó algunas palabras de felicitación para él y sus compañeros, quienes llegaron con bajas expectativas, pero se fueron con cuatro premios. Se trata de una película pequeña, de poco presupuesto en la que participó Derbez, y habla de una familia de sordomudos, basada en historias reales, de acuerdo con uno de los videos que publicó el mexicano en sus redes sociales.

