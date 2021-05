Quién es el famoso ejecutivo de Televisa con el que Erika Buenfil sostuvo un romance

Erika Buenfil confirmó que fue novia de Víctor Hugo O'Farril (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

Erika Buenfil decidió romper su silencio y hablar sobre su supuesto romance con Víctor Hugo O’Farril, quien según declaraciones de Merle Uribe, habría obligado a varias actrices de Televisa, como ella, a tener sexo con él a cambio de poder trabajar en cualquier producción.

A pesar de la polémica en la que se vio envuelto O’Farril, la protagonista de Amores Verdaderos aceptó que hace algunos años mantuvo una relación amorosa con el ex ejecutivo de Televisa, pero fue de forma legal y oficial, pues no fue cuando O’Farril tenía un noviazgo con otra persona, tampoco cuando ella era menor de edad ni fue un intercambio por obtener un papel protagónico.

“Sí fui novia de ese señor, pero legal. Él me conoció muy joven, yo tenía 14 años y andaba con mi mamá mañana, tarde y noche. Mi mamá no me soltaba y sí fui consentida, pero no andaba en malos pasos. Cuando tuve una relación real, yo tenía casi 30 años [...] y vino a mi casa como a la antigüita; vino a mí casa a pedir formalmente ser novios”, dijo en entrevista telefónica con De Primera Mano.

Merle Uribe aseguró que muchas actrices fueron novias de O'Farril al mismo tiempo para obtener papeles protagónicos en los proyectos de Televisa (Fotos: @erikabuenfil50 / Instagram @merle_uribe / Instagram)

El marzo pasado, la actriz Merle Uribe se sinceró acerca de su veto de Televisa y aseguró que Víctor Hugo O’Farril, no le permitió seguir trabajando para esa televisora porque se negó a mantener relaciones sexuales con él.

“Yo estuve vetada a partir del año 1986, que para mí fue un año negro porque en ese año me quitaron dos telenovelas, El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Maribel Guardia y Olivia Collins. Me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sexo”, reveló a Chisme No Like.

Agregó que “andaba con todas las protagonistas de los 80, Erika Buenfil, todas”. Entre sus declaraciones dijo que le pidió ayuda a su entonces amiga Lourdes Munguía, quien era novio de O’Farril, pero ella se negó.

Erika Buenfil conoció en su juventud a O'Farril, pero mantuvieron un noviazgo después de que ella cumpliera los 30 años (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

“Le hablé a Lourdes Munguía, le dije que ella tenía el teléfono de Víctor Hugo, que me ayudara y me dice: ‘Déjame ver’. Colgamos, pasan 10 minutos, le habló y no me contestó, se me hizo muy mala onda”, aseguró a De Primera Mano.

Esta situación truncó completamente la carrera de Merle Uribe cuando ella estaba en el mejor momento de su éxito en televisión. La actriz tuvo que dejar las pantallas.

Lourdes Munguía siguen sin querer hablar del tema, y así lo confirmaron los reporteros de De Primera Mano cuando después de una larga entrevista sobre cómo ha afrontado la actual pandemia, le preguntaron si tenía algo que decir respecto a las declaraciones de Uribe y ella simplemente colgó.

Merle Uribe durante el programa Musicalísimo junto con Carmen Salinas. (Foto: Instagram @merle_uribe)

Erika Buenfil se dijo contenta por su éxito en redes sociales y aseguró que no tiene por qué estar dando explicaciones a los medios acerca de su vida personal.

“No tengo por qué estar aclarando nada, yo estoy bien y, gracias a Dios, hoy por hoy tengo 11 millones de seguidores, que no me los regala ningún novio, ni nada. Es gracias a mi esfuerzo, a mi locura y a mis ganas constantes de salir adelante”, dijo la actriz de Amor en Silencio.

Hasta el momento el ejecutivo de Televisa, Víctor Hugo O’Farril no ha hecho ningún comentario acerca de las acusaciones de Merle Uribe en su contra.

