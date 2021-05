Quiénes han sido los actores y las actrices mejor pagados de Televisa

Los sueldos de los actores mejores remunerados de Televisa ascienden hasta los 800 mil dólares (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @faranduladeecuador @victoriaruffo @eduardoyanezofc)

México es uno de los países que se ha distinguido en el sector del entretenimiento gracias a los contenidos televisivos que produce y distribuye a través de una de las empresas en medios de comunicación más importantes de Latinoamérica: Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, uno de los hombres más ricos de México.

Sin embargo, poco se ha hablado sobre el reconocimiento y la remuneración de los actores y las actrices que han protagonizado melodramas producidos por el gigante de la televisión mexicana desde hace ya varias décadas y que, según la revista Quién, tuvieron una “época dorada” en los ochentas.

Uno de los pocos actores que ha hablado al respecto es Mauricio Mejía, quien se sinceró con la revista Mag sobre cuál es el sueldo que recibe como actor en la televisora mexicana. Mejía fue uno de los actores que menos dinero ganó en el programa de Los Exitosos Pérez, donde obtuvo un papel secundario y logró embolsarse 8 mil dólares mensuales, lo cual equivale a más de 150 mil pesos mexicanos.

FERNANDO COLUNGA

No obstante, el sueldo de Mauricio Mejía es muy inferior a lo ganado por el actor Fernando Colunga, considerado por el sitio web About Español, como la celebridad de Televisa mejor remunerada. Según datos del portal, el actor de 55 años puede llegar a ganar hasta 85 mil dólares mensuales cuando se encuentra en el rodaje de alguna telenovela, de lo contrario, su sueldo mensual oscila en los 30 mil dólares.

La última aparición del actor fue en 2016, tras haber participado en el melodrama "Pasión y Poder" (Foto: Instagram / @faranduladeecuador)

La última producción en la que participó Fernando Colunga fue la telenovela Pasión y Poder, donde compartió créditos con Susana González, Jorge Salinas, Marlene Favela y Michelle Renaud. Otras de las exitosas producciones en las que apareció el actor mexicano fueron Soy tu dueña, Porque el amor manda y María la del Barrio, uno de los melodramas más exitosos protagonizados por Thalía.

VICTORIA RUFFO

Victoria Ruffo es una de las actrices mejor cotizadas de Televisa y Telemundo, gracias a su papel protagónico como Victoria Santiesteban de Mendoza (Instagram/ @victoriaruffo)

La actriz mejor cotizada en el mundo de las telenovelas es Victoria Ruffo, quien obtuvo 800 mil dólares por la grabación del melodrama Victoria, en la que interpretó el papel protagónico junto a Mauricio Ochmann en el año 2008. Además, Ruffo también protagonizó la telenovela La Madrastra, una de las producciones de Televisa más vistas de todos los tiempos, según People en Español.

ADELA NORIEGA

Adela Noriega no ha aparecido en la televisión mexicana desde 2008, tras haber formado parte del elenco de "Fuego en la Sangre". Aún así, es considerada como una de las actrices mejor remuneradas de la televisora (Foto: Photo © 2015 The Grosby Group)

Adela Noriega también es considerada como una de las actrices mejor pagadas de Televisa pese a que desapareció de la pantalla chica desde el 2008, cuando protagonizó la telenovela Fuego en la Sangre junto al actor mexicano Eduardo Yáñez. De acuerdo con About Español, la actriz cobró por esta producción la cantidad de 80 mil dólares mensuales. Además, Adela Noriega formó parte del elenco del melodrama El privilegio de amar, una de las telenovelas con mejor rating en la historia de Televisa en 1998, solo por detrás de Cuna de Lobos, estrenada en 1986.

EDUARDO YÁÑEZ

Tras su interpretación como Rodrigo Montalvo en la telenovela "Destilando Amor", Eduardo Yáñez obtuvo el Premio TV y Novelas en la categoría "Mejor Actor" (Foto: Cuartoscuro)

Eduardo Yáñez es de los actores mexicanos mejor pagados de la televisora mexicana, gracias a que las producciones estelares en las que ha aparecido han sido algunas de las más exitosas de Televisa, entre ellas figuran Amores Verdaderos, Destilando Amor y Fuego en la Sangre, cuyos papeles protagónicos lo consagraron como el ganador en los Premios TV y Novelas en la categoría de “Mejor Actor”.

De acuerdo con información de About Español, el actor de 60 años ganó hasta 65 mil dólares mensuales por compartir créditos con Adela Noriega en Fuego en la Sangre y también recibió 30 mil dólares mientras estuvo de vacaciones. Su última aparición en pantalla chica fue en el año 2020, tras haber participado en la serie Sin miedo a la verdad, producida por Televisa y protagonizada por Álex Perea y Dacia González.

EDUARDO CAPETILLO

La última aparición de Eduardo Capetillo en la pantalla chica cue en 2010, donde compartió créditos con Lucero y Fernando Colunga en la telenovela "Soy tu dueña" (Foto: Instagram / @capetillo_eduardo)

Con 51 años de edad, el ex timbiriche participó con la televisora mexicana por última vez en el año 2010 en la telenovela Soy tu dueña, protagonizada por Lucero y Fernando Colunga. Según About Español, el actor llegó a cobrar hasta 30 mil dólares mensuales por producción y entre 10 y 15 mil dólares mientras estuvo de vacaciones, sin embargo, no hay información oficial que confirme su patrimonio neto.

