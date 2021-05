“Estás muy cagad*”: la actuación del “Capi” Albores encantó a Andrea Legarreta pero inconformó a Lolita Cortés

Fotos: Captura Programa Hoy

Este jueves se presentó en “Las Estrellas Bailan en Hoy” la segunda pareja retadora que buscará hacerse de un lugar en la competencia y lograr el primer lugar. Se trató de la actriz mexicana Aleida Núñez y Enrique “El Capitán” Albores, quien fue recibido por Andrea Legarreta con un divertido comentario.

“Capi, estás muy cagad*”, le expresó“La juez de caramelo” en plena transmisión en vivo y después de que este terminará su presentación a lado de la actriz de Mañana es para siempre.

Tanto los jueces como los demás participantes y presentadores estallaron en carcajadas por el imprudente comentario de la esposa de Erik Rubín.

Esta segunda pareja que pelea un lugar en la apretada competencia durante su tercera semana bailó en presencia del grupo musical La Sonora Dinamita, quien tocó “No te metas con mi cucú” para Núñez y Albores en vivo.

Esta situación, sin embargo, no agradó en absoluto a Lolita Cortés. “¿Por qué tanta producción para ustedes?”, cuestionó a la pareja conformada por el presentador del clima de Hoy y la protagonista de la famosa comedia Mamá nos quita los novios.

Cortés criticó la falta de una coreografía sólida y la facilidad de los pasos que presentaron, pues los demás concursantes han aumentado la dificultad de sus presentaciones. “No los salva una producción así, fue terrible”, expresó decepcionada “La juez de hierro”.

Además, los acusó de querer tomar ventaja por traer a una orquesta en vivo. “Estuvo espantoso, estuvo triste. Me pareció que con esto iban a apantallar Esto fue un ‘apantallatontos’. No se agarren de eso, porque eso no los va a salvar”, los criticó.

Enrique "El Capi" Albores y Aleida Núñez bailaron con La Sonora Dinamita en vivo. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Por su parte, tanto Legarreta como Latin Lover expresaron la sorpresa de ver al famoso Capi Albores en una competencia de baile, pues este no se dedica a nada más que no sea la conducción desde hace más de 20 años.

La otra pareja del día fue la conformada por Andrea Escalona y Pablo Montero, quienes bailaron boogie. El cantante demostró desde los ensayos el cariño que le tiene a este género musical que bailó con mucha emoción. Para Montero fue un golpe de nostalgia, pues le hizo recordar su adolescencia.

Andrea Legarreta reconoció la increíble energía de la pareja que demostró en el escenario. “El final estuvo espectacular”, expresó Latin Lover.

“Difiero a las críticas que se están dando, porque tenemos parejas que de no haber logrado el objetivo están logrando cosas espectaculares, coreografías espectaculares”, contradijo Lola Cortés, quien opinó que se encontraban en un estancamiento.

Lolita Cortés consideró que Andrea Escalona y Pablo Montero se encuentran estancados. ( Fotos: @programa_hoy/ Instagram)

“Ahora hay parejas que están haciendo cosas estratosféricas y con ustedes estoy viendo lo mismo”, comparó “La juez de hierro” con Lambda y Mariana, por lo que les asignó una calificación baja.

Por otro lado, se mostraron ensayos y preparativos de los integrantes del show que preparan para mañana con motivo del Día de las Madres, al que titularon “Full Mommy” y que será presentado durante el programa matutino.

Bajo el estandarte de “Es lo que hay”, Pablo Montero, Moisés Muñoz, Paul Stanley, Latin Lover, Carlos Bonavides, Tinieblas Jr. y Arath de la Torre presentarán sus pasos más sexys en la pista.

Todos los participantes se han mostrado entusiasmados y divertidos respecto a su próxima presentación. “Nunca había estado en un baile de hombres para mujeres... Fíjate que sí me está gustando”, confirmó el luchador.

El día de mañana también se llevará a cabo la tercera eliminación del concurso, en donde habrá dos parejas salvadas por los votos del público y una por “El Juez de Oro”, además de la otra pareja retadora conformada por el cantante Raúl Sandoval y Claudia Troyo.

