“Se ve un poco falso y exagerado”: Jolette se fue contra Lolita Cortés para apoyar a Laura Bozzo en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Después de la gran controversia que protagonizaron Laura Bozzo y Lolita Cortés el pasado viernes en el reality, este martes regresó la polémica peruana para seguir defendiendo su estancia en el reality, pero fue sorprendida por un mensaje muy controversial de apoyo.

“No vale la pena, señora Laura, que pierda la compostura por la crítica de esta señora, Lolita Cortés, que es lo único que sabe hacer. Ella no sale de este personaje que de verdad los que lo vemos desde afuera se ve un poco falso y exagerado”, fue el mensaje que envió Jolette en un video dirigido para Bozzo.

“No vale la pena que se dejen lastimar, herir, amedrentar por estas críticas que no valen la pena. Yo los invito a ignorar por completo esta crítica destinada a destruir”, expresó la ex conductora de Cuídate de la Cámara.

Además, invitó a la pareja de Laura y Carlos Bonavides a que no se dejaran llevar por las emociones durante el show. “Tienen que entender que esto es intencional y que busca destruir. No la dejen entrar a su mente, a su corazón, a su sistema y disfruten esto”, aconsejó la ex conductora de Hoy.

Jolette, ex participante de La Academia, protagonizó un fuerte enfrentamiento con “La juez de hierro” en el año 2005, cuando la cantante fue parte de la cuarta generación del show y Lola Cortés también era jueza.

A pesar de que no se dedicó a la música, la fuerte pelea se sigue recordando entre los televidentes mexicanos, lo que recordó a lo que pasó el pasado viernes con la conductora peruana.

Sin embargo, la tensión se enfrió bastante, pues además de que Bozzo y Bonavides ofrecieron un baile mucho más elaborado, tanto Cortés como la conductora de Laura en América mantuvieron una actitud conciliadora.

Tanto Andrea Legarreta como Latin Lover estuvieron de acuerdo en que preferían la actitud que traía Laura el día de hoy en comparación con la de su última presentación.

“Quisiera que aceptaras tu error de participante y que dejaras de objetar nuestras críticas”, le pidió Latin Lover a la conductora peruana.

Por su parte, Lola Cortés dejó en claro que iba a empezar la relación con Bozzo desde cero.

“Lo voy a tomar como una primera semana y trataré de pensar que todo lo que vivimos no sucedió”, comentó después de permanecer en silencio unos segundos.

La crítica de “La juez de hierro” fue muy específica en los giros, pero de ahí en fuera consideró que la pareja lo había hecho muy bien y que había mejorado mucho su desempeño.

Además, agregó que también prefería por mucho la nueva actitud de Laura, que estaba enfocada en el baile lejos de enojarse por las críticas que recibía.

“Esta mujer sí merece tener una pareja como Carlos y merece estar con nosotros”, concluyó la ex jueza de La Academia.

Paul Stanley y Tania Rincón se caracterizaron como "cholos" para su presentación de hoy. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

La otra pareja que recibió buenos comentarios fue la conformada por Paul Stanley y Tania Rincón, quienes han sido salvados por el público en dos ocasiones.

Ambos conductores se mostraron muy comprometidos con el show desde los ensayos, pero Paul Stanley manifestó un fuerte dolor de espalda.

Además, debido a la diferencia de tiempos, los dos ensayaron por separado sus pasos la mayoría de la preparación.

“Se les acabaron sus pendejos”, dijo Paul Stanley antes de presentar su coreografía con la canción de cumbia Chúntaro Style.

En general, los jueces concordaron que la pareja mejoró mucho no sólo su baile, sino también su condición física. Lola Cortés demostró ser la más emocionada con la mejoría.

“Se ve el compromiso, se ven las cuatro semanas, las ganas”, confirmó. Las parejas obtuvieron un muy buen puntaje, pero todavía falta la presentación de los demás concursantes y las parejas retadoras para saber quién dejará la competencia.

