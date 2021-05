El alarmante video de Julio César Chávez Jr. después de anunciar su divorcio

Fotos: Captura de pantalla de Instagram / @chicapicosa2

El pugilista Julio César Chávez Jr. compartió a través de su cuenta de Instagram unos videos en donde alarmó por su estado, con una voz mucho más grave, y con una pronunciación muy lenta, además, de que la mayoría de sus palabras no se entendían y no existía una conexión clara entre estas.

De todo el material compartido, se puede entender que está lastimado, que lo patearon y le hirieron las costillas, pero destaca que “todo está bien”, manda saludos a su papá, Julio César Chávez, y al final menciona que todo lo que quiere es a “Julito”, quien es su primer hijo, que tuvo con su aún esposa Frida Muñoz hace menos de un año.

Todo esto sucedió después de que el día de ayer, martes, su equipo legal lanzó un comunicado donde indicó que se inició el proceso de divorcio con Frida Muñoz. El boxeador explicó que la decisión se dio por diferencia de intereses. La pareja había tenido a su bebé hace menos de un año, el cual fue nombrado Julio en honor a su abuelo, quien presumió a su nieto en sus redes sociales.

Video: Instagram / @chicapicosa2

También se dio a conocer un comunicado de parte de su equipo legal, donde se mencionó que se está trabajando para evitar cualquier acto en contra de su cliente, ya que se ha intentado introducir al boxeador a un centro de rehabilitación, los abogados argumentan que no se cuenta con el veredicto clínico o médico para llevar a cabo la privación de Chávez Jr. En el documento, no se indicó si este intento de aislamiento de toda comunicación, ha ocurrido en las clínicas especializadas de su padre o en algún otro centro médico,

“Lo anterior a efecto de salvaguardar y proteger la integridad física y psicológica del Sr. ´Chávez Jr.´ y la de su familia; así como para prevenir cualquier acto tendiente a causar detrimento en sus bienes y en su patrimonio, o bien mermar cualquier evento relacionado con la carrera profesional deportiva de nuestro representado”.

Esta no es la primera vez en la que se conoce que Chávez Jr. ha estado bajo el efecto de las drogas, se conoce que sus problemas con los psicotrópicos comenzaron cuando fue derrotado por el “Canelo” Álvarez en el T-Mobile Arena

(Foto: Instagram/jcchavezjr)

En 2013, fue sancionado por la Comisión Atlética de Nevada por USD 900 mil y nueve meses de inactividad, por el uso de marihuana. Dos años después, previo a su pelea contra Marcos “Dorado” Reyes, el Junior no dio el peso, mismo que se pactó en 169 libras y alcanzó las 171. Ya para el año 2016, Chávez Jr. decidió cancelar sus dos combates que tenía pactados.

En una entrevista para ESPN, Julio César comentó que sus adicciones eran “algo que no tenía sentido, algo tonto que hoy lo veo y digo: ¿cómo es posible que haya llegado a ese punto de andar drogado, empastillado en las redes sociales? Lo veo y me da vergüenza. No me gusta, no sé cómo me pude animar a poder hacer ese tipo de cosas”.

Comentó que para salir de las drogas se ayudó en su padre, quien se asustó al verlo en esas condiciones y porque él también había pasado por ese proceso. “He ido a la clínica. Mi papá me ha ayudado mucho”.

Debido a estos problemas de drogadicción, Frida no le permitió que viera a sus hijas, y de acuerdo con Chávez Jr., ella lo acusaba de tener mala reputación y hasta de poner en contra a su propio padre.

SEGUIR LEYENDO: