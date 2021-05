Quién es Christiane Magnani, la Miss Universo que unió a Luis Miguel con Frank Sinatra

Foto: Instagram / @lmxlm // Twitter / @Elosoderechista

Un punto de inflexión en la carrera de Luis Miguel fue cuando alcanzó el reconocimiento internacional por su dueto con el legendario Frank Sinatra con la canción Come Fly with Me.

La melodía se puede encontrar en el álbum Sinatra Duets II, pero los espectadores de la serie de Netflix quisieron saber cómo se originó y gestionó el encuentro entre dos estrellas que representan una calidad musical mundial.

Todo inicia con el empresario Miguel Alemán Magnani, uno de los mejores amigos del cantante.

Éste destaca por ser nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés, en el sexenio de 1946 a 1952. También, es hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco de 1998 a 2004 y la exmodelo Christiane Magnani, ganadora del concurso Miss Universo 1953.

El cantante y el empresario se conocieron durante su adolescencia. Los Alemán, en aquel entonces eran accionistas de Grupo Televisa, por lo que el nieto del expresidente asistía con frecuencia a los grandes eventos de la televisora, y por lo tanto, se relacionaba con lo más destacado del espectáculo. Además, ambos visitaban de manera constante el puerto de Acapulco.

Miguel Alemán Magnani (Foto: Cuartoscuro/captura)

De acuerdo con la bioserie, el encuentro entre Luis Miguel y Sinatra se dio gracias a la intervención de Christiane Magnani, quien entre 1954 y 1955 estuvo casada con Ronnie Marengo, hombre que logró introducirla a Hollywood, un ambiente de muchos contactos y celebridades.

En la ficción, se cuenta que la esposa de Miguel Alemán Velasco era amiga de Sinatra, quien le platicó sobre la idea de hacer un dueto con un cantante latinoamericano para su disco de dúos, por lo que Magnani recomendó al cantante de “Ahora te puedes marchar”.

Aunque en un inicio Frank Sinatra se mostró con una actitud retadora, Luis Miguel lo convenció de la colaboración al interpretar Te extraño, tema compuesto por Armando Manzanero. Tiempo después, ambos grabaron a la distancia la canción Come Fly With Me.

A pesar de que no existe una versión oficial que confirme si así fue el primer encuentro los dos cantantes, sí hay evidencia de un emotivo momento que tuvieron durante un homenaje a Frank Sinatra celebrado durante 1995 el Shrine Auditorium, en Los Ángeles.

Durante este evento, el cantante mexicano habló sobre el impacto que Frank Sinatra ha tenido en su vida: “Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque, cuando era niño, tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones”, dijo Luis Miguel al intérprete de My Way, quien se mostró conmovido ante estas palabras.

“Y quiero decir que 10 años después tuve la oportunidad de cantaren un álbum suyo que es el Duets II, eso fue como un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank. Muchas gracias. Espero que todos ustedes vengan a volar conmigo esta noche”, agregó. Después, Luis Miguel interpretó Come Fly With Me para todos los espectadores dentro del recinto.

(Foto: extraída del Twitter de @betotavira)

DATOS Y PERFIL

Christiane Magnani nació el 18 de enero de 1932 y se desarrolló como actriz y Miss Universo en 1953. Al ganar Miss Universo en 1953 fue coronada por la actriz Julie Adams.

En México, a partir de 1954 desarrolló una dilatada carrera actoral filmando unas 32 películas al lado de renombrados actores mexicanos de la época de oro del cine de ese país. Martel se retiró del cine mexicano en los primeros años del decenio de 1960, cuando durante una fiesta en la casa de Emilio Fernández conoció a quien es su actual segundo esposo, Miguel Alemán Velasco, quien fue gobernador del estado de Veracruz y actualmente es miembro del directorio de Televisa y propietario de la línea aérea Interjet, con quien tuvo cuatro hijos

SEGUIR LEYENDO