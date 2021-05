“Anhelo ser libre”: Rosie Rivera renunció a seguir siendo la cabeza del legado de su hermana Jenni Rivera

Rosie Rivera anunció su renuncia como CEO de la marca de Jenni Rivera (Foto: Instagram / @rosierivera)

La hermana menor de Jenni Rivera, Rosie, quien actualmente funge como albacea de la herencia de la cantante y CEO de la marca, anunció que está cansada de seguir siendo la principal protectora de los bienes de su hermana y anunció su retiro.

A través de su canal de YouTube, Rosie Rivera dijo que lleva años preparando su renuncia como la persona que está encargada de administrar los bienes de su hermana, la cantante Jenni Rivera, pues aseguró ya no soportar tanto odio, demandas y errores que le fueron puestos en sus manos a la muerte de la intérprete de La gran señora.

Después de cumplir casi 10 años de ser la albacea del legado de Jenni, la menor de la familia Rivera Saavedra expresó que muchas veces ha sentido mucho enojo hacia su hermana por haberle dejado un peso tan grande sobre sus hombros.

Rosie Rivera es la más pequeña de su familia, pero la que carga con más responsabilidades (Foto: Instagram / @rosierivera)

“Soy aventada, de la noche a la mañana, a lo público, y ya no soy libre, porque ya no puedo ser yo, porque tengo todos los ojos sobre mí, ‘¿cómo está manejando el dinero?’, ‘¿cómo está manejando los negocios?’. ‘¿cómo están los niños?’. Y luego, sin querer, me trataron como si fuera la albacea de toda la familia Rivera”.

Dijo que incluso sus familiares muchas veces sólo la contactan para hablar sobre negocios o dinero, de lo cual ya está cansada, porque, según sus palabras, eso ha provocado las críticas que recibe por cada decisión que hace, pues todos cuestionan si está usando el dinero de la cantante a su beneficio o como su hermana lo pidió.

Agregó que la gente siempre intenta saber a cuánto ascienden sus ingresos, en qué trabaja su esposo, cuánto cuesta su casa o la ropa que utiliza.

Jenni Rivera dejó todos sus bienes a nombre de su hermana, quien se dice cansada de sus responsabilidades (Foto: Instagram / @jennirivera)

Lo único que ha mantenido a Rosie como albacea y CEO del legado de su hermana, ha sido el amor y agradecimiento que siente por ella, pero a pesar de ello, reveló que quiere comenzar a rehacer su vida, pues todos sus sueños se vieron apagados por dedicar su vida a Jenni Rivera.

Ahora, la albacea quiere dedicar su vida a sus hijos, su matrimonio y a publicar un libro en que hablará de Dios y, asegura, en ningún momento utilizará el nombre de su hermana, pues quiere hacer una carrera que sea de ella, no del apellido Rivera.

Su retiro será en 2023, cuando cumpla 10 años de ser albacea, pero externó que si puede hacerlo antes, con gusto lo hará. Todavía hay muchos proyectos inconclusos, entre ellos varios discos, una serie y una película, los cuales seguirá hasta su culminación.

Rosie planeó su retiro para 2023 (Foto: Instagram / @rosierivera)

Está en búsqueda de un nuevo CEO de la marca de Jenni Rivera, pues Rosie aseguró que no será una persona de la familia porque es una gran responsabilidad y no quiere que siga habiendo malentendidos, pero a su papel como albacea nunca podrá renunciar.

Entre lagrimas, relató que durante los primeros años después de la muerte de la intérprete de Mírame, se dormía y despertaba llorando, por lo que ahora piensa que merece un descanso.

Rosie se dijo agradecida con Jenni por la oportunidad de permitirle crecer, también agradeció a su familia por brindarle la suficiente confianza para encabezar la marca de la cantante y tenerle la suficiente paciencia para lograr el éxito que ha tenido la imagen de Jenni Rivera después de su muerte.

