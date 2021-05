Pitbull regresará a los escenarios y encabezará la gala de Miss Universo 2021

Pitbull encabezerá el espectáculo musical para la 69 edición de Miss Universo (Foto: Nina Prommer / EFE)

Tras un año de ausencia debido a la pandemia mundial, el certamen de belleza Miss Universo volverá a lo grande para este 2021, debido a que contará con la participación del rapero Pitull.

Armando Christian Pérez, el nombre real del intérprete, se convirtió en un ícono de la música mainstream hace más de 10 años, cuando tuvo colaboraciones con artistas como Shakria, Jennifer López, Marc Anthony o Ne-Yo. A pesar de que el artista no ha estado inactivo y ha sacado nueva música en sus plataformas digitales, se ha mantenido alejado de los escenarios.

Por ello, su presentación en el interludio dela edición número 69 del concurso de belleza marcará su regreso a las presentaciones De acuerdo con la página oficial del evento, la próxima entrega de Miss Universo “se transmitirá en vivo alrededor del mundo desde Hard Rock Hotel & Casino el domingo 16 de mayo a las 8:00 PM, hora local”.

Miss Universo contará con la presencia de Pitbull y se llevará a cabo el próximo domingo 16 de mayo (Foto: EFE/Kamil Krzaczynski/Archivo)

Cabe mencionar que actualmente están a la venta boletos para la próxima gira de Pitbull, la cual se llevará a cabo en varias ciudades de Estados Unidos, ente ellas Texas, Florida y Nueva Jersey.

¿Quién representará a México en Miss Universo?

A poco más de una semana para que se lleve a cabo la próxima edición de Miss Universo, varias de las concursantes ya comenzaron a arribar a Hollywood, Florida, y uno de los nombres que más sobresale es de la representante nacional: Andrea Meza. La modelo ha sido ganadora de los concursos Miss México 2017 y Mexicana Universal 2020. Además de estos méritos, también representó a México en Miss Mundo 2017, concurso en el cual fue finalista y obtuvo el título de Miss América.

De acuerdo con Andrea Meza, su objetivo es vivir en el presente y disfrutar el certamen de belleza: “Llegué a Miami decidida a querer vivir todo al 100% y no dejar que mi mente me haga malas jugadas sino aprender de todas las personas que estoy conociendo, para que en un futuro cuando recuerde mi participación en el Miss Universo sean recuerdos gratos”, comentó en una entrevista con Telemundo.

Andrea Meza será la representante de México en la próxima edición de Miss Universo (Foto: Instagram @mexicanauniversalof)

La mexicana agregó que ha tenido una gran convivencia con su equipo, así como su gusto por seguir aprendiendo: “Lo que más me he disfrutado es la convivencia con mi equipo de Mexicana Universal porque he aprendido mucho de ellos, les agradezco mucho. A pesar de que ya tengo una trayectoria de unos añitos en los concursos siempre me gusta seguir aprendiendo”.

Andrea Meza también habló respecto al apoyo que ha recibido por parte de Lupita Jones, quien ganó la edición de 1991 de Miss Universo: “Lupita Jones, al frente de la organización siempre ha estado pendiente de todas mis actividades. Si bien no está físicamente conmigo, siempre estamos en contacto por llamadas o mensajes”.

Cabe mencionar que actualmente Lupita Jones aspira a ser gobernadora de Baja California: “desde hace más de 20 años constantemente recibía llamadas invitándome a ser candidata a diputada por todos los partidos [...] Desde entonces, te juro, cada que recibía esa llamada, al momento de colgar y dar las gracias, yo pensaba: ‘pero si fuera para gobernadora de Baja California, sí”, aseguró en entrevista con el periodista Julio Astillero.

Lupita Jones registro IEEBC como candidata a gobernadora de Baja California (Foto: Twitter/LupJonesof)

La ex reina de belleza también afirmó que nunca ha leído un libro de política en su vida debido a que prefiere trabajar junto con las personas en lugar de los políticos:“Esa duda que llega a tener de pronto la gente ‘pero es que ella no sabe’. Nadie lo sabe todo, pero lo que sí sé es lo que quiero para Baja California”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: