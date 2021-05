“Me da risa”: Kuno Becker se defendió ante las acusaciones por su comportamiento

Kuno Becker aseguró que los rumores son mentiras que buscan afectarlo (Foto: Instagram / @kunobp

Kuno Becker volvió a ser el blanco de otra polémica cuando hace uno días se difundió que supuestamente él había agredido a su compañero de set, Carlos Ferro, y también sería la persona con la que Yordi Rosado tuvo su peor entrevista, pero él negó ambas acusaciones.

De acuerdo con la revista TV Notas, el actor de 43 años fue el famoso que asistió en estado inconveniente con Yordi Rosado, razón por la que la entrevista no pudo salir al aire y fue catalogada como el “peor” encuentro de este tipo en la historia del conductor de Miembros al aire.

Supuestamente, habrían contactado a una persona que trabaja en Fuego Ardiente, telenovela en la que participa Becker, y habría dicho que es una persona “un tanto difícil, siempre está de malas y a veces parece que se metió algo porque anda como loquito y se comporta muy extraño; eso sí, nunca ha faltado a un llamado y es de los que llegan supertemprano”, agregando que había tenido serios problemas con Ferro, llegando casi a los golpes.

Yordi Rosado y el elenco de "Fuego Ardiente" defendieron al actor (Foto: EFE)

Ante tales declaraciones, Yordi Rosado se apresuró a defender al actor, diciendo que nunca había siquiera agendado una entrevista con él. Por otra parte, el actor Carlos Ferro, a través de sus redes sociales, negó haber tenido algún altercado con su compañero de reparto.

Kuno Becker salió entonces en su defensa, asegurando que ninguno de los rumores infundados por la revista de espectáculos era cierto. “Que hice esto y el otro en el programa, cuando ni siquiera he ido. Yo no fui a su programa”, dijo en entrevista con Hoy.

El actor de Primer Amor manifestó no comprender de dónde habían sacado tal información y acusó a la revista de decir mentiras para afectar su imagen, pero se dijo divertido de la situación porque “no te puedo decir que me da coraje, me da risa porque, la verdad, nadie le gana”.

Kuno Becker respondió ante los rumores divertido (Foto: Instagram / @kunobp)

Rosado precisó que recientemente se encuentra en pláticas con el famoso de 43 años y que él pronto saldrá en una de las emisiones de su programa La entrevista con Yordi Rosado. Por otro lado, adelantó que, sin importar presiones, jamás dirá quién fue el enigmático entrevistado al que calificó como su peor invitado.

“Ya tenemos una fecha para entrevistarlo, Kuno de muy buena fuente sé que llega muy temprano, incluso hace unos papelazos. En algún momento tuve el error de decir hay alguien que entrevisté en ese estado (drogado), no fue Kuno, no fue Fernando (Carrillo), y no lo diré. No lo haré porque es una persona que me confío su tiempo”, detalló el conductor en sus historias de Instagram.

Hace algunas semanas, en entrevista con Carlos Alazraki, Yordi dijo que el personaje a quien le había hecho la peor entrevista de su vida, fue una celebridad de la cual nunca podrá publicar la charla que tuvieron.

Yordi Rosado habla acerca de su peor entrevista, fue con un famoso que estaba "drogadísimo" (Captura de pantalla / YouTube Atypical Te Ve)

“No puedo decir su nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero es una persona que llegó, literal, drogadisísimo, hasta atrás, alucinado. No podía yo hacerle una sola pregunta. Le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas”, expresó Yordi.

Debido a las condiciones de su entrevistado, Rosado tuvo que esconderse en el baño de su casa para detener la fallida charla, pues esta persona no dejaba de hablar por mucho que intentaran interrumpirlo.

Primero se especuló que había sido Fernando Carrillo, pero el presentador lo negó.

