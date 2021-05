La ausencia de Laura Bozzo provocó drama, lágrimas y tensión para Carlos Bonavides en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Carlos Bonavides rompió en llanto ante la ausencia de Laura Bozzo. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

El día de ayer debía presentarse una de las parejas más esperadas del reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”: Laura Bozzo y Carlos Bonavides; sin embargo y para la sorpresa de todos, la peruana no asistió a su baile por supuestos problemas de salud, situación que desmintió más tarde y provocó gran polémica en el matutino de Televisa.

Todo comenzó cuando Galilea Montijo anunció la ausencia de Bozzo minutos antes de que su presentación al lado del intérprete de “Huicho Domínguez” y es que supuestamente presentó problemas de salud.

“Quería informarles que el día de ayer tuve una crisis severa de gastritis, muy muy fuerte. Eso me viene cada cierto tiempo por las peritonitis y todos los problemas que yo he tenido a lo largo de mi vida”, se le escuchó decir a Laura Bozzo, quien apareció sentada en una cama con lentes de sol.

“Estuve unas horas en una clínica donde me pusieron suero y ya gracias a Dios estoy mucho mejor, pero quería por favor rogarles, que yo quiero seguir bailando. Yo me sentencio y quiero el viernes demostrar que soy la mejor y que voy a bailar con mi Huicho adorado”, continuó.

Video: Hoy.

“De verdad que lo siento muchísimo porque para mí es mi meta más grande. El poder estar bailando es un sueño cumplido, siempre es algo que me ha dado mucha felicidad”, concluyó.

Esta explicación provocó el enojo de Lolita Cortés, quien solicitó que se le retirara del programa y que ya no regresara más, pero también optó, al lado de sus compañeros del jurado, sentenciar directamente a la pareja.

Ante esta situación, la presentadora de Laura en América lanzó un fuerte mensaje en Twitter y que generó más controversia: “Cuando se enteren lo que realmente pasó y qué hay detrás se quedarán en shock, esto no fue un problema de salud y Carlos sabe por qué. Estando en el ensayo me dieron una noticia que casi me muero, por eso miraba mi celular y por eso me tuve que ir”.

Laura Bozzo destapó en Twitter que su ausencia en el show no fue por motivos de salud como había dicho. (Foto: @laurabozzo/ Twitter)

Este panorama adverso hizo reaccionar al mismo Carlos Bonavides en la emisión de esta mañana, por lo que se mostró conmovido por lo que ha pasado en su vida y hasta se sinceró con el elenco del reality.

“Para mí ha sido una felicidad estar con tanto joven, hay mucha gente de mi edad que no tiene oportunidad. Hay mucha gente de mi edad que tiene hambre, que está sola y que ustedes me den chance de estar aquí es como apretar mi corazón, dedicarle a mi hijo y a mi mujer”, quien estuvo hospitalizada durante algunas grabaciones del show.

“Me siento muy emocionado porque alguna vez de mi vida, totalmente derrotado en la calle, perdido. Jamás me imaginé que yo pudiera tener una experiencia como la que ustedes me dan”, dijo Carlos, quien durante el show bailó con cinco mujeres del público que se ofrecieron para continuar con la participación de baile.

Video: @programa_hoy / Twitter.

Los seis participantes bailaron al ritmo de merengue, rock n’ roll y mambo. El baile fue celebrado por los jueces, quienes continuaron apoyando a Bonavides, especialmente “La juez de hierro”.

“¿Se da cuenta de cómo nuestro pueblo mexicano lo ama? Porque usted es un ícono de nuestro pueblo, porque usted nos ha demostrado que usted en las buenas y en las malas, usted está de pie”, le aplaudió.

Durante el programa también se presentaron Pablo Montero y Andrea Escalona, quienes a pesar de empezar con la mejor puntuación, han bajado la calidad de sus coreografías. Sin embargo, en esta ocasión lograron 25 puntos, lo que los prepara para el viernes de eliminación, en la que Bonavides peligra de ser eliminado.

