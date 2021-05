“Ábrete, p*rra”: horrendo agarrón en vivo entre Laura Bozzo y Lolita Cortés en “Las estrellas bailan en Hoy”

Laura Bozzo y Lola Cortés discutieron en plena transmisión de "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

El encarnado pleito entre Lolita Cortés y Laura Bozzo llegó a su punto máximo este viernes de eliminación en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, pues la pareja conformada por la peruana y Carlos Bonavides fue salvada por el público después de una desastrosa presentación, lo que provocó el descontento y las críticas de “La juez de hierro”.

Casi al final del programa matutino de Televisa y detrás de cámaras, Laura Bozzo se acercó a Lolita Cortés para gritarle “Ábrte, p*rra”, como resultado de las fuertes críticas que recibió tras su presentación de esta mañana, lo que provocó la molestia de más de uno dentro del staff y los concursantes, ya que lo consideraron una falta de respeto para todo el equipo detrás del reality.

“Lo que acabo de ver, de verdad no está planeado, a mí me parece una falta de respeto enorme, no quiero estar aquí si así se manejan las cosas”, expresó Macky González.

Video: Hoy

Sin embargo y a pesar de las predicciones y calificaciones, Laura Bozzo y Carlos Bonavides fueron una de las parejas salvadas el día, por lo que a pesar del pleito se seguirán presentando en los escenarios de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

“Quiero decirles a todos ustedes, mis niños, entiendo la frustración. Que a mí me griten perra no me duele, amo a los animales y es un halago, porque son los seres más leales que hay en el mundo, así que a mí no me ofendió”, respondió Lolita Cortés.

Los pasos que mostraron hoy en la pista y que provocaron el enfrentamiento se dieron al ritmo de Ábranse perras de Gloria Trevi. El último equipo en presentarse durante el día bailó con ajustados trajes negros y con una coreografía en la que Laura salió detrás de un biombo que abrió con cuchillo en mano.

Video: Twitter @programa_hoy

La presentación no fue del gusto de los jueces, quienes no se tentaron el corazón para destrozar el trabajo de Bonavides y Bozzo.

Con una mueca de disgusto, Andrea Legarreta se quedó sin palabras, pero abrió las críticas con una sentencia que todos retomarían más tarde: “Se trató evidentemente de la venganza de Laura”. Latin Lover estuvo de acuerdo. Ambos jueces se vieron interrumpidos en varias ocasiones por la conductora de Laura en América.

Por su parte, Lolita Cortés solicitó la presencia del coreógrafo, a quien cuestionó sobre lo hecho en la pista y si los concursantes habían seguido sus instrucciones. El coreógrafo respondió con una negativa y señaló que lo que se había visto en la pista no fue lo enseñado.

“Es una vergüenza, porque esto es un fraude, porque no hubo coreografía, lo acaban de escuchar ustedes”, señaló Lolita Cortés, quien se mostraba horrorizada por la presentación.

“Les pido, nuevamente, se den cuenta de este fraude que esta sucediendo con la señora, porque no es bailarina y no está aportando”, repitió antes de volverle a pedir a Bozzo que se retirara del programa.

Laura Bozzo aprovechó la letra de la canción de Gloria Trevi para insultar a Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

En ese momento, Laura intentó intervenir varias veces alzando la voz para defenderse, pero Lolita le pedía que por favor guardara silencio, pues su turno de hablar ya había pasado. Ambas partes comenzaron a discutir en plena transmisión en vivo, pues Laura argumentó que sólo habían seguido las indicaciones de los coreógrafos.

Por su parte, “El Juez de Oro”, Albertano, también se mostró decepcionado por la actuación de Bozzo y Bonavides, además de que destacó que lo que había hecho Laura fue una falta de respeto, pues al comenzar el baile se acercó a cantar parte de la letra de la canción dirigida a Cortés.

La presentación de Laura Bozzo y Carlos Bonavides causó polémica. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

“No puedes hacer lo que hiciste hoy”, le dijo a Bozzo, quien para ese momento ya se encontraba furiosa.

Al momento de dar las calificaciones, que en total sumaron apenas diez puntos, Andrea Legarreta, quien siempre aporta comentarios positivos, compartió su calificación con la siguiente frase: “Sí estuvo horrible, pero no es culpa de ustedes”.

En el backstage, Laura Bozzo exigió que se le reconociera su esfuerzo, pues a pesar de haber faltado primero por una supuesta gastritis y después aclaró que en realidad fue por sospecha de COVID, la conductora se presentó a los ensayos posteriores y siguió las indicaciones de los coreógrafos.

Finalmente y tras ser salvados, fue cuando Laura increpó a Cortés con el polémico “ábrete, p*rra” que marcó la emisión de este viernes.

