Andrea Legarreta rompió en llanto tras actuación de Carlos Bonavides y ausencia de Laura Bozzo de “Las Estrellas bailan en Hoy”

Carlos Bonavides recibió un aplauso de pie por haber bailado sin Laura Bozzo. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

El reality show Las Estrellas bailan en Hoy estuvo lleno de tensión, drama y fuertes emociones ante dos de las parejas más esperadas del concurso: Tania Rincón y Paul Stanley, así como Laura Bozzo y Carlos Bonavides.

Después de haber sido salvados por “El juez de oro”, Albertano, era el turno de Bozzo y Bonavides de demostrar que merecían seguir en la competencia de este miércoles.

Sin embargo, la conductora de Laura en América brilló por su ausencia, pues no se presentó a bailar con el actor que dio vida a“El Huicho Domínguez”.

“Quería informarles que el día de ayer tuve una crisis severa de gastritis, muy, muy fuerte. Estuve unas horas en una clínica donde me pusieron sueros”, expresó Bozzo antes de romper en llanto en un video que le hizo llegar a Bonavides.

Lola, quien hizo ademanes de indignación al momento de ver el video, se mostró sorprendida y molesta ante las palabras y actitud de Laura.

Infobae

El famoso actor de Cuna de Lobos pidió a los jueces que le permitieran hacer su presentación solo. “El señor ha estado ensayando, lo hemos visto y lo menos que podemos hacer es que el señor se presente”, expresó Lola Cortés.

A pesar de que es la segunda vez que lo dejan plantado, Bonavides bailó salsa con una actitud alegre, los jueces se pusieron de pie ante la actuación del intérprete del “Padre Antero” en Vencer el desamor.

“Eres un ejemplo para todos lo que te estamos viendo”, confesó Andrea Legarreta antes de romper en llanto.

Latin Lover también aplaudió el acto de Carlos: “Tú aquí en la pista estás como pez en el agua, los demás sufren, tú lo disfrutas”. El juez le otorgó un siete para no desequilibrar la competencia.

Infobae

Bonavides, por su parte, aprovechó el momento para mandar un importante mensaje: “Quisiera, si me permiten, la maravilla de estar aquí es un honor. Quisiera dedicar este pequeño baile a todos los que sufrieron en el Metro, mandarle a todos mis familiares mi más sentido pésame”, expresó ante el accidente de la Línea 12.

Por otro lado, Cortés le pidió a Laura Bozzo una vez más que se retirara de la competencia. “No regrese, señora, no regrese. No la necesitamos en lo más mínimo. Y no me interesa ni su llanto ni su pretextos en lo más mínimo”, la retó “La juez de hierro”.

“Yo creo que esa señora tuvo miedo, porque vio que lo estaba haciendo tan mal”, opinó ante la falta de Bozzo.

Durante los ensayos, se le observó a la conductora haciendo caso omiso de las indicaciones de su coreógrafa, pues estaba viendo su celular, además de que se fue en uno de sus ensayos y faltó a otro.

Infobae

Sin embargo, contrario a la pareja de Laura y Carlos, Tania y Paul obtuvieron por primera vez en todo el concurso buenas críticas.

Este miércoles, la pareja bailó al ritmo de un merengue después de que el viernes fueron salvados otra vez por el voto del público, lo que los hizo la pareja favorita del show.

Los conductores ofrecieron un baile más complejo que los anteriores, con cargadas y pasos mucho más difíciles, pues confesaron estar hartos de que sólo se les reconozca por carismáticos.

“Están muy chistosos, pero son pendej*s”, dijo Paul Stanley que la gente opinaba de ellos.

Paul Stanley y Tania Rincón se sorprendieron ante las calificaciones de los jueces. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Después de su presentación, Andrea Legarreta ofreció una buena crítica: “Eso esperábamos ver desde el principio”. Pero el tema de la condición de Stanley siguió estando presente: ”Paul se ve mucho menos cansado”, expresó “La juez de caramelo”.

“Me gustó el trabajo que hicieron hoy, mejoraron un 100% a lo que han hecho anteriormente”, dijo Latin Lover.

Después de recomendarle a Stanley cuidarse más, Lolita Cortés hizo una pregunta a la pareja: “¿Ustedes quieren seguir en esta competencia?”, a lo que Rincón respondió que ella consideraba que lo estaban haciendo cada vez mejor.

“¿Saben qué es lo más maravilloso? Que tienes razón: van para arriba, hoy vi a otra Tania. Este es Paul que conozco, Tania, confía en ti. Qué gusto ver algo así”, expresó Lola Cortés.

La pareja recibió las calificaciones más altas que ha tenido en toda la competencia: un nueve, un ocho y un siete, que festejaron como si fueran dieces.

Infobae

También siguió el enfrentamiento entre Michelle Vieth y Lola Cortés, que el día de ayer ofreció momentos de tensión e incomodidad ante el regreso de la conductora al show que abandonó por problemas de salud.

“¡Mira para qué reapareció! Me hubieran ahorrado el tiempo, no entiendo por qué vino. ¡Y vienen con eso? No, por favor. Si no puede, que se vaya a su casa a descansar. Emir sin Michelle lo puede lograr. Mira el daño que te puede hacer una mal pareja”, expresó detrás de cámaras Cortés.

Michelle Vieth, quien hizo oídos sordos de las fuertes críticas, no perdió la actitud. “Yo vengo aquí a dar lo mejor de mí y el público es el que tiene la última palabra”, mantuvo la protagonista de Soñadoras.

SEGUIR LEYENDO: