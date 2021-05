Exatlón México vs Exatlón Estados Unidos: qué integrantes volverán para el programa especial

De acuerdo con filtraciones, a finales de mayo se transmitirá una emisión especial donde se enfrentarán integrantes de ambas ediciones del reality (Foto: Twitter - Exatlon)

Previo al estreno de la quinta temporada de Exatlón México, se ha filtrado información sobre una competencia que podría cesar la espera para los fanáticos del reality deportivo. Se trata un programa especial en el cual se enfrentarían los ex participantes de la versión nacional contra 8 integrantes de Exatlón Estados Unidos.

Así lo dio a conocer Más Televisión, cuenta de Twitter de noticias y rumores: “¡ENFRENTAMIENTO COLOSAL! @AztecaUNO transmitirá a finales de mayo un capítulo especial en el que se enfrentarán 8 participantes de #ExatlónMX vs los participantes de la 5ta temporada de #ExatlonEEUU, no será la #CopaExatlón como ha trascendido en redes sociales”.

A pesar de que Más Televisión afirma que no se trata de la Copa Exatlón, otras cuentas de spoilers han informado que sí se trata de esta transmisión especial, la cual tendría la duración de un sólo programa y no de una temporada. La primera edición de esta copa en la que participaron contendientes mexicanos se llevó a cabo en 2020 y los ganadores fueron Mati Álvarez y Heliud Pulido.

De acuerdo con Más televisión, los ex participantes de "Exatlón México" se enfrentarían en un programa especial contra integrantes de "Exatlón Estados Unidos" (Foto: Twitter @MasTelevisionMx)

“Está por grabarse una Copa Exatlón, este formato que tú ya habías visto anteriormente cuando terminó la tercera temporada, con los finalistas. Vamos a tener nuevamente una Copa Exatlón, no se sabe si solamente será entre puros participantes de México o como ese formato contra otros países”, se aseguró en un video de YouTube donde se citó a la denomina “Keyla, la reina de los spoilers”, una cuenta que se dedica a difundir información confidencial del show deportivo.

Por medio de esta cuenta, también se revelaron los contendientes mexicanos que viajarán a República Dominicana para formar parte de esta emisión especial. Entre los nombres se encuentran la actual campeona de Exatlón México, Mati Álvarez, así como David Juárez “La Bestia” —quien también es el primer confirmado para la quinta temporada—, Keno Martell y Doris del Moral.

Cabe recordar que tras salir victoriosa de la cuarta edición del reality de TV Azteca, Mati Álvarez afirmó que no volvería a participar en el programa de retos deportivos: “Agradezco mucho la oportunidad pero está cañón, este fue el último Exatlón de mi vida. Ya no habrá otro”, declaró Álvarez en entrevista con William Valdez para Venga la Alegría.

De acuerdo con cuentas de spoilers, integrantes de la cuarta entrega de "Exatlón México" regresarían para la "Copa Exatlón" (Foto: Exatlón México / Twitter)

“Cuando tiré el último balón sentí paz y muchas ganas de volver a ver a mi familia”, aseguró Álvarez, quien ganó dos temporadas de Exatlón México (2019-2020 y 2020-2021), así como la Copa Exatlón de 2020. También agregó que por su larga trayectoria en esta competencia, ha pasado momentos tanto positivos como negativos.

“Así se vive el Exatlón, se vive por etapas: empecé muy bien, después extrañas, luego bien. En navidad y en mi cumpleaños la pasé muy mal, imagínate, dos cumpleaños aquí, dos navidades, dos años nuevos, se pasa la vida muy rápido”, declaró la denominada “Campeona dorada” en el programa matutino.

Al respecto, Mati Álvarez puntualizó cómo fue su evolución dentro del programa: “Siento que soy super competitiva, siento que cuando me enfoco, me enfoco y cuando compito, salgo a ganar y me gusta ganar, pero en esta temporada también disfruté más a los compañeros, los premios, no me lo tomé tan a pecho como en mi temporada, la tercera, me sentí mejor. Tuve más victorias”.

A pesar de que dijo no volver al programa de retos físicos, cuentas de spoilers confirmaron la participación de Mati Álvarez en la próxima entrega de la "Copa Exatlón" (Foto: Twitter / @matiarchive)

“Lo que me llevo, es el crecimiento personal, saber que puedes más de lo que te imaginas. Había días que no me quería levantar pero siempre encuentras esa fuerza, ese motivo, sigues adelante”, concluyó la atleta. De participar en la próxima edición de la Copa Exatlón, Mati Álvarez tendría la oportunidad de convertirse en tetracampeona del reality deportivo.

